Si le Bayern Munich de Carlo Ancelotti a tenu son rang en décrochant le titre de champion d’Allemagne, la Bundesliga a aussi vibré au rythme de la surprise RB Leipzig. Promus en 2016, les hommes de Ralf Hasenhüttl ont terminé la saison sur la deuxième marche du podium de Bundesliga, devant le Borussia Dortmund, décrochant ainsi leur billet pour la prochaine Ligue des Champions. Et pour préparer au mieux le prochain exercice qui s’annonce relevé, le club allemand a déjà peaufiné sa stratégie. Le directeur sportif Ralf Rangnick en a dévoilé quelques grandes lignes dans les colonnes de Sport Bild.

« Cinq ou six jeunes joueurs nous rejoindront. Je ne donnerai aucun autre détail », a-t-il lancé avant de préciser. « Cela sera utile à l’équipe, l’équipe sera plus rapide. Comme toujours, ce seront des joueurs pour lesquels vous devrez aller faire des recherches sur Google pour savoir d’où ils viennent. La mentalité sera la clé », a-t-il indiqué. Sport Bild croit savoir que 50 joueurs figurent sur la liste des possibles renforts du nouvel ambitieux allemand. Certains noms sont déjà cités, d’Issa Diop (18 ans, Toulouse) à Ismaïla Sarr (19 ans, FC Metz) en passant par Maximilian Philipp (23 ans, Fribourg), Jeremy Toljan (22 ans, Hoffenheim), Amin Younes (23 ans, Ajax Amsterdam) ou encore Jadon Sancho (17 ans, Manchester City).

50 cibles de moins de 24 ans à travers la planète

Rangnick, qui prépare par ailleurs la promotion de trois jeunes de la réserve (Federico Palacios, Elias Abouchabaka et Nicolas Kühn), a d’ailleurs déjà prévenu les futures recrues qu’elles seraient attendues et auraient du pain sur la planche. « Nous ne pouvons pas choisir n’importe quel joueur sur un catalogue », a-t-il indiqué au regard de son budget et des prérogatives liées au fair-play financier. « Les joueurs qui sont déjà là ont fixé des standards très élevés. Les nouveaux venus devront se mettre à ce niveau », a-t-il lancé, comme un défi.

Yvon Mvogo (22 ans), gardien suisse déjà recruté aux Young Boys de Berne, sait déjà à quoi s’en tenir. Leipzig sera d’autre part également confronté à un sacré challenge : conserver la majorité de ses forces vives ayant attiré l’attention de formations plus huppées, à l’image d’Emil Forsberg (25 ans), Naby Keita (22 ans), Timo Werner (21 ans) ou encore David Selke (22 ans). « Les départs ? Tout est une question d’argent », a-t-il conclu, invitant les candidats à présenter de belles offres concrètes. On sait donc à quoi s’en tenir pour le mercato des pensionnaires de la Red Bull Arena.