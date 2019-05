Il ne perd pas de temps. Le Borussia Dortmund a décidé de démarrer son mercato d’été sur les chapeaux de roue. Les vice-champions d’Allemagne ont déjà déboursé 52 M€ pour s’offrir le latéral gauche international allemand (6 capes, 2 réalisations) du TSG Hoffenheim Nico Schulz (26 ans) et le milieu offensif international belge (21 sélections, 3 buts) Thorgan Hazard (26 ans). Et c’est loin d’être terminé !

Le BVB vient de mettre la main sur Julian Brandt (23 ans). « Je suis une personne qui décide parfois de manière instinctive et pour qui il est important d’avoir une bonne sensation. Dans le cas du Borussia Dortmund, j’ai une très bonne impression. Une des raisons principales de mon changement est que le BVB a raté de peu le titre la saison dernière. Il y a donc matière à amélioration et je suis très enthousiasmé par les joueurs qui sont au club, je suis très motivé et optimiste quant à mon développement personnel mais en particulier toute l’équipe. », peut-on lire sur le communiqué officiel du club allemand. Pour boucler cette opération, l’écurie de la Ruhr a déboursé 25 M€.

Une opération à 25 M€

L’international allemand (24 sélections, 2 buts) s’engage lui pour 5 ans jusqu’en juin 2024. Son salaire annuel net devrait s’élever à 8 M€. Diverses primes liées à ses performances pourraient gonfler ce montant. Après cinq saisons et demi passées au Bayer Leverkusen (34 réalisations en 165 apparitions en Bundesliga), le milieu offensif a décidé de prendre son envol.

Il a préféré miser sur la stabilité en restant en Allemagne, plutôt que de tenter sa chance à l’étranger. Plusieurs écuries européennes, et non des moindres (Atlético de Madrid, Juventus Turin, Paris SG), étaient également sur le coup. Mais le BVB a été le plus rapide.