Une cote d’enfer. Cet été, Philippe Coutinho a été courtisé par les meilleures écuries du Vieux Continent. Malgré des prestations mitigées du côté du FC Barcelone, le Brésilien a toujours conservé une belle réputation. En Angleterre, Tottenham et Arsenal se sont penchés sur son cas. Mais l’ancien joueur de Liverpool n’a pas donné suite. On pensait alors qu’il allait poser ses valises à Paris où on parlait de lui comme d’une monnaie d’échange dans le dossier Neymar. Mais c’était sans compter sur l’international auriverde qui a finalement donné sa préférence au Bayern Munich. Ce matin, les Bavarois ont annoncé l’arrivée de Coutinho sous la forme d’un prêt payant de 8,5 M€ avec prise en charge du salaire du joueur. Tout cela est assorti d’une option d’achat de 120 M€. Rapidement, le footballeur âgé de 27 ans a livré ses premières impressions sur le site officiel du club allemand.

« Pour moi, ce changement représente un nouveau défi dans un nouveau pays et dans l’un des meilleurs clubs d’Europe. Je suis vraiment impatient. J’ai de gros objectifs comme le Bayern et je suis sûr de pouvoir les atteindre avec mes nouveaux coéquipiers ». Cet après-midi, le nouveau numéro 10 du Bayern Munich en a dit un peu à l’occasion de sa conférence de presse de présentation. « Je vais bien, je suis si heureux d’être ici ! (...) Je suis vraiment impressionné. Quand je regarde les installations, je suis heureux d’être ici », a commencé par confier le joueur avant d’ajouter : « Le projet que m’a présenté le club est très compétitif. Je suis un compétiteur et je veux gagner des titres. J’ai parlé avec Thiago Alcantara et Rafinha et j’ai entendu de bonnes choses sur le Bayern. Ils m’ont donné de très bonnes informations ».

Coutinho évoque son passage au Barça

Puis Coutinho a fait un point sur son état physique. « Nous avons fait des tests avec les médecins à Barcelone et j’ai fait des séances d’entraînement là-bas. Je me suis préparé pour être prêt dès que possible. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et de jouer ». Et le polyvalent brésilien n’a pas de préférence. « L’entraîneur décidera. Je suis venu pour donner le meilleur de moi-même et c’est ce que je ferai peu importe le poste occupé (...) Ma position favorite est celle de numéro 10, c’est où je me sens le plus à l’aise. Mais l’entraîneur décidera ». L’ancien joueur de Liverpool veut juste jouer et faire de son mieux sans se prendre la tête. « Je dois donner le meilleur de moi-même où que je sois. Ce club a une grande trajectoire et porter le numéro 10, avec ce que cela signifie, est un honneur. Je sais qu’il y a beaucoup de pression et qu’on attend beaucoup de moi mais je suis sûr que vais faire de mon mieux ».

Il espère s’imposer chez les pensionnaires de l’Allianz Arena, ce qu’il n’a pas réussi à faire lors de son passage au FC Barcelone. « J’ai beaucoup appris durant ces années à Barcelone et j’ai aussi gagné différents titres. Ils étaient très intéressés par le fait que je vienne ici (à Munich). Dès la première seconde où j’ai été mis au courant de l’intérêt du Bayern Munich, j’ai eu envie de venir ». Il a ensuite ajouté : « La question de la confiance est le point le plus important pour moi. À Barcelone, les choses ne se sont pas passées comme je le voulais, mais c’est le passé. C’est un nouveau départ dans un nouveau club et je veux être ici très longtemps afin de gagner beaucoup de titres ». Un souhait qui est aussi celui du Bayern Munich qui compte sur Philippe Coutinho pour incarner la nouvelle ère bavaroise.

.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10