« Je ne dirai rien sur les transferts, nous avons une liste, j’espère qu’un milieu de terrain viendra, on en a besoin. Ce serait très intéressant de parler de quelques noms mais je ne peux pas faire ça ». Ces mots sont ceux de Thomas Tuchel, l’entraîneur du Paris Saint-Germain après la victoire de ses joueurs contre le FC Nantes au Parc des Princes ce samedi pour l’ultime rencontre de cette phase aller de cette Ligue 1 édition 2018-2019. On le sait, le Paris SG se cherche un milieu de terrain.

En fin de semaine passée, Le Parisien évoquait le dossier Julian Weigl. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund n’est pas vraiment considéré par son entraîneur Lucien Favre, malgré une bonne prestation ce week-end contre Mönchengladbach en défense centrale. Par conséquent, Bild fait aujourd’hui le point sur la situation du jeune joueur du BvB. Et la sentence est sans appel, semble-t-il, Julian Weigl veut quitter le Borussia Dortmund cet hiver !

L’AS Roma veut un prêt d’un an et demi

En voici une bonne nouvelle pour le PSG ! Le prix annoncé par Le Parisien la semaine passée n’a pas vraiment de quoi effrayer Nasser Al-Khelaïfi puisque l’Allemand pourrait partir contre un prêt avec option d’achat d’une vingtaine de millions d’euros. Même avec la menace du fair-play financier de l’UEFA, cela semble dans les cordes du club parisien. Toutefois, il va falloir faire attention à la concurrence qui pourrait être très rude.

Un temps intéressé, Manchester City ne semble pas être le principal opposant au Paris SG. Mais la concurrence viendrait plutôt d’Italie où l’AS Roma semble chaude pour le récupérer. D’après le quotidien allemand, la Louve aimerait obtenir un prêt d’un an et demi pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2021. Il n’est pas à exclure que les Italiens, en difficulté cette saison, ne soient plus prompts que les Parisiens dans ce dossier. Il faudra aller vite.