« Julian Draxler quitte le VfL Wolfsbourg pour rejoindre le Paris Saint-Germain, sous réserve de visite médicale. Le joueur de 23 ans signe un contrat de quatre ans et demi avec les champions de France, qualifiés en Ligue des Champions. Les deux clubs sont tombés d’accord sur les modalités du transfert ». Ce samedi midi, par le biais d’un communiqué publié sur son site internet, le VfL Wolfsbourg officialisait pour de bon le transfert de Julian Draxler vers le Paris Saint-Germain.

Après avoir mis sur la table entre 35 et 41 M€ (hors bonus, selon les différentes sources), le club de la capitale a donc réussi à boucler la venue de l’international allemand (27 capes, 3 buts) qui avait publiquement émis le souhait de quitter la Volkswagen-Arena. Après une première partie de saison blanche, où il n’a pas inscrit le moindre but en l’espace de 13 matches de Bundesliga disputés dont 12 comme titulaire, le joueur de 23 ans va tenter de se relancer Porte d’Auteuil.

Mais du côté du club allemand, comment ce départ est-il perçu ? L’entraîneur, le Français Valérien Ismaël, a donné son sentiment sur le site internet des Loups : « Bien évidemment, d’un côté je suis triste, parce que Julian est un joueur extraordinaire. Mais d’un autre côté, je pense que c’était la décision juste pour chacun. Dans les derniers matches, face à Francfort puis face à Mönchengladbach, il a tout donné et a démontré qu’ils se préoccupait de la situation du club. J’espère qu’il trouvera un nouveau défi à relever en France ». Même son de cloche auprès du directeur sportif Olaf Rebbe, qui apparaît même soulagé.

Wolfsbourg ne regrette pas franchement Draxler

« Nous avons eu de bonnes discussions et des discussions constructives avec Julian Draxler, ses agents, et le Paris Saint-Germain. Au final, on a trouvé la solution qui était la bonne pour tout le monde. Nous sommes ravis d’avoir pu conclure cela rapidement, et souhaitons simplement à Julian tout le meilleur à Paris », indique-t-il, sans tristesse apparente. Et c’est justement ce point de vue qui domine outre-Rhin. Pour les supporters du club actuellement classé treizième du championnat allemand, le départ de l’ancien joueur de Schalke 04 est vécu comme un soulagement, et rares sont ceux à le regretter comme nous l’explique notre confrère de Fussball Transfers Remo Schatz.

« Pour Wolfsbourg, cet accord est incroyable. Julian Draxler voulait partir, et ils ont récupéré un sacré pactole ! Ils ont récupéré plus d’argent que ce qu’ils avaient dépensé il y a un an et demi pour le recruter. Cette saison, il n’a pas bien joué, et ces déclarations dans les médias au sujet de son envie de quitter le club n’étaient pas franchement du meilleur goût. Les fans l’ont hué au cours des derniers matches. Honnêtement, à Wolfsbourg, ils ne seront pas nombreux à regretter Draxler », nous lance-t-il. À Draxler de les faire changer d’avis en brillant au PSG.