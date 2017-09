« Tout le monde encense Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé mais personne ne parle de Rashford dans ce pays. Parce qu’il est anglais, on dit juste « il joue sur l’aile gauche, il est OK ». Il est au même niveau que Dembélé et Mbappé et il peut jouer partout parce qu’il est suffisamment bon. » Phil Neville, ancien Red Devil aujourd’hui consultant sur Skysports, avait des choses à dire hier soir à l’issue de la rencontre de Carabao Cup (nouveau nom de la Coupe de la Ligue anglaise) facilement remportée par Manchester United face à Burton Albion (4-1). Il faut dire que Marcus Rashford y a brillé, avec un doublé inscrit pour lancer les siens vers la victoire.

Son deuxième but ne doit d’ailleurs rien à personne : une frappe sèche pleine de spontanéité. Les statistiques de son début de saison sont éloquentes : en neuf rencontres disputées (Manchester United et sélection anglaise), il a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives. Avec MU, il est décisif toutes les 61 minutes ! Un ratio digne des meilleurs joueurs de la planète, mais qui passe relativement inaperçu, d’où le coup de gueule de Phil Neville.

Le roi de la première fois

Qu’en dit José Mourinho, qui avait installé l’Anglais de 19 ans à la pointe de son attaque hier soir pour reposer Romelu Lukaku ? « Oui, il a fait un bon match, mais Juan Mata, Jesse Lingard et Anthony Martial également », a-t-il simplement répondu, refusant d’encenser uniquement Rashford. Ses choix parlent toutefois en faveur de Rashford, qui a obtenu plus de titularisations en Premier League cette saison que Martial ou Lingard.

Il a continué à développer son incroyable statistique de marquer à chaque première apparition dans une compétition. Face à Bâle en Ligue des Champions, la semaine dernière, il a de nouveau frappé, après être entré à 15 minutes de la fin du match. De quoi susciter l’admiration de Phil Neville donc. « Il s’est révélé sous Van Gaal et enflammé la planète football. La saison passée, avec Mourinho, tout le monde pensait qu’il ne jouerait pas mais il a participé à tous les gros matches. Désormais, il ajoute les buts à son jeu et il peut définitivement devenir un joueur de classe mondiale ».