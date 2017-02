« C’est plus haut que Bordeaux. À 100kms de Nantes, avec 60 000 habitants », voici ce qu’Unai Emery sait de Niort où le Paris Saint-Germain se déplace demain en Coupe de France. Une affiche qui met toute la ville et tout le club des Deux-Sèvres en émoi comme nous l’a confié Zakaria Grich, attaquant au sein de l’écurie de Ligue 2 : « C’est un engouement particulier. Tout le monde est ravi de les recevoir. Nous les joueurs, le club et la ville. On est heureux de les jouer ». Forcément, le quotidien avant ce choc face au club de la capitale est impacté : « Il y a une atmosphère différente, nous avoue le défenseur Jérémy Choplin. Il y a beaucoup plus de journalistes. On parle plus de Niort, c’est super pour le club qu’il soit un peu dans la lumière. La semaine a été un peu inhabituelle par rapport au championnat. C’était différent, mais c’est toujours un plaisir de jouer des matches comme ça et d’avoir une compétition en plus du championnat ». En championnat justement, l’équipe entraînée par Denis Renaud pointe actuellement à la douzième place avec 36 points (9 victoires, 9 nuls et 9 défaites). Le club se rapproche de son objectif à savoir le maintien en deuxième division.

« La saison se passe mieux que la précédente, précise Choplin. On a eu beaucoup de difficultés l’année dernière. On a réussi à se maintenir assez tardivement, pratiquement à la fin du championnat. Cette année, c’est beaucoup mieux. On n’est pas loin des six premières places. Depuis un ou deux matches, on n’a pas eu de très bons résultats. Mais on est dans le milieu de tableau. L’objectif principal est le maintien. Je pense qu’avec 36 points, ça va être faisable assez rapidement. Nous, en tant que joueurs professionnels et compétiteurs, on aimerait jouer le haut de tableau, les 7-8 premières places. Ce serait intéressant pour la fin du championnat ». Mais le temps d’un match, Niort va mettre la L2 de côté et va tout faire pour faire tomber l’ogre francilien en Coupe de France. Pas question de se mettre la pression pour Zakaria Grich : « On prépare ce match de façon sereine. Le groupe n’a pas de pression. Il y a une belle équipe en face. On va essayer de s’éclater sur le terrain et de l’emporter. Il n’y a pas de stress, juste de l’enthousiasme et de l’excitation. Ce n’est pas parce que c’est le PSG qu’il faut avoir peur. C’est une équipe comme les autres. Ils ont deux bras, deux jambes comme nous. ll faudra les respecter sur l’aspect humain. Mais sur le terrain, il faudra s’arracher, aller à la guerre ».

Niort va jouer le coup à fond

Même son de cloche du côté de Jérémy Choplin : « On se prépare dans de bonnes conditions. On n’est pas sous pression en championnat, donc on a pu préparer cette rencontre avec beaucoup de confiance, de travail par rapport à cette équipe. Paris en ce moment marche sur l’eau. Ce sera un match différent demain, car ce ne sont pas les mêmes conditions, le contexte n’est pas le même. On a bien préparé ce match pour faire un exploit ». Toutefois, le PSG est dans une forme étincelante actuellement en témoigne ses succès face au Barça ou à Marseille. Est-ce la pire période pour les affronter ? Jérémy Choplin est confiant : « Je pense que c’est même la meilleure période. Ils ont fait de gros matches contre le Barça et contre Marseille. Ils vont bientôt jouer le match retour contre le Barça (en Ligue des Champions). Je pense qu’ils vont faire tourner demain et qu’il vont arriver dans un petit stade dans lequel ils n’ont pas l’habitude de jouer avec des conditions climatiques différentes. A Niort cette semaine il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Le terrain est assez gras. Je pense qu’ils auront peut-être un relâchement, ce sera à nous d’en profiter. On sait qu’en Coupe de France on peut tout se permettre. Il y a des exploits chaque année. Pourquoi pas nous ? »

Zakaria Grich lui aussi ne veut pas faire de complexes : « Il ne faut pas oublier que c’est un match de Coupe de France. Il y a beaucoup de surprises. Monaco a gagné sur le fil contre Chambly. Nous on se dit que tout est jouable sur un match. C’est peut-être la pire période pour les jouer. Mais on a notre chance ». Le Chamois Niortais ne se présentera pas en victime face à Paris. D’autant que le club a des atouts à faire valoir pour l’attaquant niortais : « On va devoir bien défendre car on sait qu’ils aiment bien garder le ballon. On va défendre en bloc, essayer de s’arracher les uns pour les autres. On veut faire le match de notre vie. Dès qu’on aura le ballon, il faudra le garder, être précis dans les passes et dans les déplacements. Il faudra leur faire mal offensivement et exploiter la moindre petite occasion pour la mettre au fond. Il faudra les faire douter ». Jérémy Choplin abonde dans son sens : « On va essayer de jouer notre jeu. Pour ne pas avoir de regrets, on va jouer le coup à fond. On a peut-être 5% de chances de gagner ce match. Mais on va jouer avec beaucoup de détermination et je pense qu’avec la motivation on peut renverser des montagnes. Ce sera sur ça qu’il faudra vraiment jouer, le contre coup du match de l’OM et de celui du Barça. Ils vont peut-être relâcher la pression ».

Les joueurs comptent sur les supporters

En conférence de presse, Unai Emery a avoué se méfier de cette équipe : « Nous avons regardé quatre matches de l’équipe adverse, pour faire l’analyse de l’adversaire, pour voir comment ils sont. Il y a des joueurs intéressants. C’est une équipe qui aime jouer au foot, beaucoup de combinaisons, beaucoup de buts. Mais peut-être qu’ils vont changer de manière de jouer contre nous ». Jérémy Choplin a la réponse : « On va essayer de rester fidèles à notre jeu. Mais ce serait mentir que de dire que nous allons rien changer par rapport à Paris. Paris, c’est Paris. On sait que c’est une grosse équipe en Europe. On va obligatoirement avoir un changement de jeu ou un changement tactique par rapport à notre schéma habituel. On a une équipe qui joue au ballon donc on va tenter de rester dans cet esprit-là ». Les Parisiens sont prévenus ! Le club de Ligue 2 ne compte pas se laisser faire par le PSG et sa constellation de stars. Des stars qui impressionnent toutefois Choplin : « Quand on voit leur match face au Barça, on peut dire que tous les joueurs sont impressionnants. Quand ils se mettent au niveau de la Ligue des Champions, c’est un autre monde. C’est sûr que moi en tant que défenseur, Edinson Cavani est un joueur qui m’impressionne beaucoup surtout avec l’ampleur qu’il a pris suite au départ d’Ibrahimovic. Il fait une saison complète, il est décisif. C’est un joueur que j’apprécie et que je trouve très bon depuis plusieurs années ».

@UnaiEmery_ : "Nous avons regardé 4 matches des @CNFC_Officiel. C'est une équipe qui aime jouer et marque beaucoup." #CNFCPSG — PSG Officiel (@PSG_inside) 28 février 2017

Le jeune attaquant Zakaria Grich, 20 ans, y voit une belle occasion de poursuivre sa progression : « Ça me motive. Il y a deux ans j’étais en amateurs, au RC Grasse. Aujourd’hui, je me retrouve face au PSG. En face il y a des joueurs comme Maxwell qui a joué au Barça, comme Thiago Silva qui est en sélection au Brésil et qui a des Coupes du Monde dans les jambes. Ce sont des joueurs expérimentés. C’est excitant ». Quoi qu’il en soit, le Chamois Niortais veut tout donner pour faire un beau match et comptera sur le soutien de son public. « Ce sera très important. Le public est toujours avec nous, explique Grich. On aura besoin d’eux et ils auront besoin de nous. J’espère qu’ils vont donner de la voix. Chez moi dans le sud, on appelle ça le douzième homme. J’espère qu’il sera présent demain ». Car le club veut faire de ce match une vraie fête du ballon rond. « Il y a un engouement exceptionnel à Niort, souligne Jérémy Choplin. Ca fait 20 ans qu’il n’y a pas eu un match aussi important dans ce club. Tout a été mis en oeuvre pour que la fête soit belle. On espère, nous les joueurs, créer un exploit pour que la fête continue et soit exceptionnelle ». Après les paroles, place aux actes pour les guerriers niortais plus que jamais prêts à aller au combat face au PSG.