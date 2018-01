Après s’être défait du Paris Saint-Germain en championnat dimanche dernier (2-1), l’Olympique Lyonnais remontait en scène ce mercredi avec un déplacement périlleux à Monaco pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de France. Concernant les compositions d’équipes, cette coupe nationale a souvent l’habitude de voir des équipes bis, mais cette fois ce n’était pas le cas. Côté Lyonnais, Fekir et Morel étaient laissés au repos, Diakhaby prenait place avec Marcelo pour la charnière centrale et Bertrand Traoré retrouvait une place dans le onze de départ après sa blessure. Leonardo Jardim lui aussi affichait ses ambitions. Fabinho, Falcao et Baldé étaient tous titulaires tandis que Stevan Jovetic était ressorti de la cave par l’entraîneur portugais. Il n’y avait donc pas vraiment de round entre les deux formations qui, semble-t-il, ne voulaient pas s’éterniser pour ce tour, d’autant que l’AS Monaco se déplace ce dimanche à Marseille pour le compte de la Ligue 1.

Ainsi Memphis Depay (2e) et Bertrand Traoré (4e) envoyaient leur tentative dans les cieux de la Principauté. Mais c’est Monaco qui allait trouver la faille en premier. Sur une faute de Jordan Ferri sur Rony Lopes, l’ASM obtenait un coup franc. Le coup de pied arrêté était botté parfaitement par Fabinho et Stevan Jovetic propulsait le ballon, d’une sublime reprise de la tête, au fond des filets (1-0, 14e). Sauf que les Lyonnais ne comptaient pas se laisser faire ! Sur une remise de la tête de Tete, Bertrand Traoré se jouait de Raggi d’un dribble de la tête et envoyait une frappe dans le petit filet de Benaglio (1-1, 21e). Quelques minutes plus tard, les hommes de Bruno Genesio allaient prendre l’avantage. Memphis Depay voyait sa frappe, détournée par Almamy Touré, cogner la barre transversale, Mariano Diaz sauvait le cuir d’une sortie et, d’un crochet, se remettait dans le sens du but pour le pousser au fond des filets avec l’aide de Djibril Sidibé (1-2, 24e). La rencontre baissait un peu en intensité, mais les Asémistes devaient quand même se méfier des contres de Diaz. Falcao tentait bien de tromper Anthony Lopes, mais son pointu, après un beau rush plein axe, était bien trop mou pour tromper la vigilance du portier portugais (42e). À la pause, l’ASM était menée par l’OL à Louis II.

Une fin de match haletante

Au retour des vestiaires, l’AS Monaco se montrait entreprenante. Djibril Sidibé trouvait même le filet extérieur de Lopes. Mais une nouvelle fois, l’OL punissait son adversaire du soir. Sur un excellent centre de Bertrand Traoré, de la gauche vers la droite, Mariano Diaz, seul aux six mètres, piquait sa tête et trompait Seydou Sy, qui avait remplacé Benaglio à la pause (1-3, 55e). Et ce n’était pas fini puisque Mariano remettait Sy à l’épreuve d’une frappe puissante (60e). On avait un peu peine à voir cet As Monaco là tant l’Olympique Lyonnais semblait au-dessus en cette soirée. Les Lyonnais, malgré leur avance au tableau d’affichage, continuaient à dominer outrageusement et à se montrer les plus dangereux.

Du côté de l’AS Monaco, on ne trouvait que trop peu les attaquants et quand ceux-ci étaient trouvés, ils ne parvenaient pas à être juste dans le dernier geste. À la 70e minute, Leonardo Jardim décidait de faire sortir son atout numéro 1 en attaque, Radamel Falcao, probablement en vue du choc contre l’OM dimanche prochain, remplacé par l’ancien de l’OL, Rachid Ghezzal. Mais il ne faut jamais sous-estimer les derniers demi-finalistes de la Ligue des Champions. Sur un bon centre de Jovetic, Keita Baldé contrôlait le ballon, se retournait et transmettait à Rony Lopes qui, d’une frappe puissante, trompait Anthony Lopes (2-3, 71e). Marcelo et ses coéquipiers se faisaient très peur et Lopes s’étendait bien sur un coup franc incroyablement botté par Rony Lopes (85e). Malgré d’ultimes situations notamment cette tête de Glik sur la barre transversale (90e +3), c’est bien l’OL qui l’emporte et rejoint l’OM et le PSG notamment, en huitièmes de finale de la Coupe de France.

