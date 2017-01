Bafétimbi Gomis suspendu, Aaron Leya Iseka absent du groupe, l’Olympique de Marseille de Rudi Garcia n’avait qu’Antoine Rabillard comme seul véritable numéro neuf de métier. Pourtant, le technicien français a choisi de titulariser Bouna Sarr à la pointe de l’attaque olympienne. Et d’entrée, les Marseillais ont confirmé leurs bonnes dispositions de la fin de l’année 2016. Ils ont donc pressé très haut d’entrée se procurant les premières occasions.

Sur un corner joué par Maxime Lopez et Thauvin, William Vainqueur s’élevait plus haut que tout le monde, mais sa tête était bien captée par un Lafont vigilant (1e). Mais, étonnamment, c’était les Toulousains qui allaient se procurer les occasions les plus franches de cette première période. Doumbia envoyait une frappe lourde détournée en corner par Pelé (7e). Trejo par deux fois manquait le cadre alors qu’il était dans de bonnes conditions (17e, 34e). Mais à la pause, les deux équipes rejoignaient les vestiaires dos à dos.

Cabella sauve l’OM

Au retour des vestiaires, les Olympiens ont montré autre chose. Ils se projetaient bien mieux vers l’avant. Ainsi, sur une percée de Maxime Lopez, le jeune milieu de terrain passait parfaitement le cuir à Cabella qui frappait entre les jambes d’Alban Lafont (0-1, 48e). Mais les Marseillais allaient se faire rejoindre. Sur une perte de balle de Maxime Lopez au milieu de terrain, les Toulouse fonçaient vers le but, Rod Fanni contrait Durmaz mais Lopez - encore lui - remettait l’attaquant du Tef’ dans le jeu et ce dernier battait Pelé d’un ballon enroulé (1-1, 57e). Puis les Locaux agissaient en contre ainsi, Brathwaite aurait pu donner l’avantage aux siens, mais il croisait trop sa tentative (63e).

Puis les deux équipes étaient coupées en deux et il n’y a pas eu beaucoup d’occasions vraiment franches jusqu’à ce coup franc botté par Maxime Lopez sur la tête d’Alessandrini. La tête de l’ancien Rennais était stoppée par le poteau (90e +2). Les deux équipes allaient donc s’affronter aux prolongations. Le rythme était clairement retombé, mais l’OM allait prendre l’avantage dans la deuxième période de la prolongation. Sur une frappe contrée, Alessandrini récupère le ballon dans la surface, centre en retrait et Cabella coupe au premier poteau et propulse le ballon sous la barre transversale (1-2, 107e). Malgré deux coups de pied arrêtés, au cours desquels Alban Lafont était monté, le score ne bougera pas. L’OM verra les 16es de finale de la Coupe de France.