Le Paris Saint-Germain poursuit son invincibilité dans les coupes nationales. Après la qualification de Marseille la veille face à Epinal, c’était au tour du Paris Saint-Germain de rentrer en scène. A l’occasion des 16ème de finale de Coupe de France, le club de la capitale recevait l’En Avant Guingamp. Qui dit Coupe dit turn-over pour la formation entraînée par Unai Emery. Une tendance qui se confirmait encore plus avec les absences combinées de Neymar et de Mbappé. Ainsi, le PSG se présentait dans son traditionnel 4-3-3. Kevin Trapp retrouvait les cages parisiennes en lieu et en place d’Alphonse Areola. La charnière centrale était composée de Kimpembe et Marquinhos, capitaine du soir. Sur les côtés, Thomas Meunier et Berchiche étaient alignés. Malgré un match compliqué face à Lyon, Giovanni Lo Celso était reconduit en 6, aux côtés d’Adrien Rabiot et du revenant Javier Pastore. L’animation offensive était confiée au trio Draxler-Cavani-Di Maria. Du côté de Guingamp, l’entraîneur Antoine Kombouaré alignait quasiment son onze habituel. Du classique en défense avec Johnsson dans les cages, et Ikoko et Rebocho sur les côtés. Dans l’axe, Jérémy Sorbon laissait sa place à Eboa Eboa qui formait la charnière centrale avec Kerbrat. Le milieu guingampais était composé de deux milieux récupérateurs avec Blas et Phiri. Sur les ailes, on retrouvait Marcus Coco et Ngbakoto. Pour l’animation offensive, l’entraîneur de l’EAG choisissait d’aligner Ludovic Blas en soutien de Marcus Thuram.

Comme bien souvent, le club de la capitale mettait rapidement le pied sur le cuir. Les Parisiens avaient certainement en tête l’envie de se rassurer après la défaite essuyée à Lyon en Championnat. La première frappe de la rencontre était à mettre au crédit d’Angel Di maria, mais sa frappe du gauche était bien trop molle pour inquiéter Johnsson (5e). L’En Avant Guingamp, positionné assez haut sur le rectangle vert, ne semblait pas être venu au Parc des Princes en tant que spectateur. Ainsi, ces derniers ne tardaient pas à allumer la mèche par l’intermédiaire de Marcus Coco. L’international français espoirs enroulait une belle frappe du droit, mais le portier allemand se détendait parfaitement (7e). Le match était parti sur un rythme très élevé, et le PSG n’était pas loin de trouver l’ouverture du score. Parfaitement trouvé sur le côté, Berchiche envoyait un centre millimétré sur la tête de Cavani, mais ce dernier décroisait trop sa tête (8e). Bien en place défensivement, les Parisiens avaient du mal à prendre le dessus sur la défense guingampaise. C’est finalement sur corner que le PSG allait trouver la faille. Sur un corner tiré depuis la droite par Di Maria, Adrien Rabiot se détachait du marquage d’Ikoko pour catapulter le cuir au fond des filets (1-0, 21e). Un coup dur pour les hommes d’Antoine Kombouaré qui avait réalisé une superbe entame de match. Et le match se compliquait puisque quasiment dans la foulée, le PSG faisait le break. Sur un coup-franc botté par Di Maria, Lucas Deaux détournait malencontreusement le cuir dans son propre camp (2-0, 25e). Assommé, l’EAG ne rendait pas les armes pour autant. Si Cavani aurait pu aggraver le score à deux reprises (27e, 30e), c’est bien les Guingampais qui vont revenir dans le match. Sur un penalty obtenu par N’Gbakoto, Marcus Thuram réduisait le score grâce à un contre-pied parfait (2-1, 33e).

Karl-Johan Johnsson limite la casse

Dès l’entame de la deuxième période, le PSG revenait sur le pré avec l’idée de faire le break le plus rapidement possible. Angel Di Maria, décidément très en jambes ce soir, délivrait un centre dans la surface guingampaise pour une tête plongeante de Pastore, tranquillement capté par le portier (48e). Avec tous les efforts fournis en première mi-temps, les Bretons connaissaient logiquement une baisse de régime, ce qui laissait des espaces aux joueurs de la capitale. Désireux de faire tomber le record de buts à la maison, Edinson Cavani se démenait comme un fou sur le front de l’attaque parisienne. Mais ce dernier avait face à lui un Karl-Johan Johnsson des grands soirs. Sur un nouveau caviar de Di Maria, l’attaquant uruguayen se retrouvait seul face au but, mais sa tête était stoppée par le dernier rempart guingampais, auteur d’une double parade exceptionnelle (54e). Malgré un nouvel exploit de Johnsson devant Cavani (58e), la défense guingampaise finissait par craquer. Sur un centre parfait de Draxler, Pastore devançait Eboa Eboa pour placer une tête hors de portée du gardien (3-1, 64e).

Dès lors, des vagues d’attaques parisiennes déferlaient sur les cages guingampaises. Mis sur orbite par Pastore, Cavani semblait en position de faire trembler les filets, mais ce dernier préférait décaler son coéquipier argentin, bien rattrapé par Ikoko qui sauvait les siens (66e). Alors qu’on imaginait les joueurs d’Unai Emery gérer tranquillement cette fin de match, l’EAG parvenait à revenir dans le match une fois de plus. Homme le plus dangereux du côté de Guingamp, Marcus Coco s’infiltrait dans la surface parisienne… avant de se faire faucher par Meunier. Un nouveau coup de pied de réparation, transformé cette fois-ci par N’Gbakoto (3-2, 75e). Malgré les rentrées en jeu de Briand et Salibur, les hommes d’Antoine Kambouaré manquaient de jus pour espérer revenir dans le match. A une minute de la fin du temps réglementaire, les joueurs de la capitale mettaient un terme aux espoirs guingampais grâce à un but de Marquinhos sur corner (4-2, 89e). Valeureux, l’En Avant Guingamp est loin d’avoir démérité, mais les Parisiens étaient au dessus ce soir. Le PSG enchaîne un 20ème succès en Coupe de France, et se qualifie pour les 8ème de finale.