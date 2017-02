Le Paris Saint-Germain a clos magnifiquement les seizièmes de finale de la Coupe de France hier en venant à bout de Rennes (4-0). Ce jeudi, les huitièmes de finale vont être tirés et il reste huit clubs de Ligue 1 en course pour la victoire finale à cette centième édition de la plus prestigieuse des coupes nationales. Toutefois, ils devront faire attention aux équipes de niveaux inférieurs, habituées à faire des exploits. C’est aussi ça le charme de la Coupe de France !

Niort, Quevilly-Rouen, Strasbourg, Bergerac, Auxerre, Avranches, le CA Bastia et Fréjus St-Raphaël auront donc à jouer leur rôle de troubles-fêtes et ainsi déjouer les statistiques. Laure Boulleau, latérale du Paris Saint-Germain et de Yann Delaigue, ancien international français de Rugby, ont eu la main lourde pour l’Olympique de Marseille ! En effet, le club phocéen après avoir affronté Lyon (2-1 après prolongations) va devoir jouer un autre gros du championnat puisque c’est l’AS Monaco qui va se présenter au Stade Vélodrome pour ce huitieme de finale de la Coupe de France. Tandis que le tirage a été plutôt clément avec les autres équipes de l’élite.

En effet, il n’y aura qu’une seule autre rencontre entre écuries de Ligue 1 et elle opposera Lorient à Bordeaux au Matmut Atlantique. Le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, ira à Niort pour affronter les Chamois tandis que le LOSC jouera Bergerac, tombeur au tour précédent d’une autre équipe du Nord, Lens. Strasbourg ira à Avranches, Auxerre à Fréjus pendant que Guingamp devrait venir à bout de Quevilly Rouen. Enfin, dernier club de Ligue 1, Angers ira défier le CA Bastia en Corse.

Le tirage au sort :

Fréjus St-Raphaël (CFA) - AJ Auxerre (L2)

Bergerac (CFA) - LOSC (L1)

Quevilly-Rouen (NAT) - Guingamp (L1)

Marseille (L1) - AS Monaco (L1)

Bordeaux (L1) - Lorient (L1)

CA Bastia (NAT) - Angers (L1)

Niort (L2) - Paris (L1)

Avranches (NAT) - Strasbourg (L2)