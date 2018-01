On connaît quinze des seize équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Si le PSG a raflé la mise face à Guingamp (4-2), l’ESTAC l’a emporté aux tirs au but face à l’ASSE (1-1, 4-3 tab). Montpellier a obtenu sa qualification face à Lorient (4-3), Grenoble s’est imposé à Biesheim aux tirs au but (2-2, 0-3 tab), tout comme Metz à Tours (0-0, 1-2 tab). Les Herbiers se sont défaits de Saint-Lô (2-1). Enfin, l’Olympique Lyonnais est allé gagner à Monaco mercredi soir (3-2). Strasbourg et le LOSC s’affrontent ce soir pour obtenir le dernier ticket de ces huitièmes.

Étaient en lice pour les quarts de finale, trois clubs de National, un de National 2, quatre clubs de Ligue 2 et huit clubs de Ligue 1 (en comptant Strasbourg ou Lille). Toutes ces équipes ont donc connu leur adversaire ce soir lors du tirage au sort qui s’est déroulé au stade de la Meinau. Ce dernier a été effectué par l’ancien défenseur central du Racing Valérien Ismaël. Les huitièmes de finale se disputeront le mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 février 2018. Pour rappel, la finale est prévue le mardi 8 mai au Stade de France.

A noter deux affiches entre équipes évoluant en Ligue 1 avec Metz qui affrontera Caen et Montpellier qui recevra l’Olympique Lyonnais. L’OM se déplacera à Bourg-En-Bresse, le Paris Saint-Germain hérite d’un déplacement périlleux à Sochaux. Le Racing Club de Lens accueillera l’ESTAC à Bollaert. Chambly croisera le fer contre Granville qui avait notamment sorti Bordeaux en 32e, Auxerre jouera sa qualification pour les quarts de finale face aux Herbiers. Enfin, Grenoble recevra le vainqueur du match de ce soir entre Strasbourg et Lille.

Le tirage au sort complet

FC Metz - Caen

Montpellier - Olympique Lyonnais

Bourg-En-Bresse - Olympique de Marseille

Sochaux - PSG

Lens - ESTAC

Chambly - Granville

Auxerre - Les Herbiers

Grenoble - Strasbourg ou Lille