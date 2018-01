Une première en 2018 réussie pour Lyon. Les Gones reprenaient par un déplacement en Lorraine face au Nancy en 32e de finale de Coupe ce samedi soir. Pour ce retour à la compétition, le coach de Lyon Bruno Genesio a mis en place un 4-2-3-1 avec la présence de Fekir en meneur de jeu, Depay sur le côté gauche et la titularisation d’Amine Gouiri en pointe. Deux absents majeurs sont à signaler chez le troisième de Ligue 1. Opéré d’une hernie vendredi, l’attaquant lyonnais Mariano Diaz sera absent dix jours. Blessé à un genou, depuis le début du mois, Bertrand Traoré reviendra dans deux semaines. Du côté de Nancy, le club lutte pour se maintenir en Ligue 2 (16e) après une première partie de saison décevante. L’entraîneur Vincent Hognon a opté pour un 4-2-3-1 aussi avec Chernik comme gardien.

Meilleur buteur de l’équipe (9 buts en Ligue 2), Youssouf Hadji ne disputera pas cette rencontre suite à une élongation aux ischio-jambiers. Craintif malgré l’avantage de recevoir dans leur stade de Marcel-Picot, Nancy évolue très bas pour résister à la domination de Lyon en première période. Sans forcer leur talent, les Gones trouvent la solution. Memphis Depay accélère sur le côté gauche et centre en retrait dans la surface de réparation pour Fekir. Ce dernier trompe le gardien adverse en glissant le ballon entre ses jambes (0-1,25e). Les locaux répondent sur quelques situations en contres sans conclure les actions. Ils ne parviennent pas à revenir au score à l’issue du premier acte. Bien regroupé et appliqué, mais débordé sur un débordement, Nancy perd la première période.

Cornet sauve Lyon

Après la pause, la partie va s’emballer à tous les niveaux. Les Nancéiens arrivent à conclure leur actions et renversent les Lyonnais. Ils obtiennent tout d’abord un penalty transformé par Antony Robic (1-1,71e). En confiance, les hommes de Vincent Hognon doublent la mise par une réalisation de Nordin (2-1,75e). Alors qu’on se dirige vers une performance de Nancy, Lyon se rebelle dans les derniers instants de la rencontre. Sur un corner, Chernik loupe complètement sa sortie. Au second poteau, Cornet remise de la tête vers Marcelo. Le défenseur brésilien marque de prés et égalise pour les Gones (2-2,87e).

On se dirige tout droit vers les prolongations et dans les dernières secondes, Maxwel Cornet crucifie Nancy en bottant un coup franc à l’entrée de la surface, excentré côté droit. L’ancien Messin choisit le côté ouvert et frappe fort à ras de terre. Le ballon termine dans le petit filet opposé. Le gardien biélorusse Chernik avait fait le pas dans l’autre sens (2-3,94e). L’attaquant ivoirien évite une prolongation à sa formation et qualifie son club pour le prochain tour de cette Coupe de France. Après un raté en Coupe de la Ligue face à Montpellier (1-4), en décembre dernier, les Gones réussissent leur entrée en lice dans la deuxième coupe nationale.