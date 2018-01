Pour son entrée en lice dans la compétition, le champion de France monégasque affrontait Yzeure. A cette occasion, Leonardo Jardim procédait à une petite revue d’effectif et relançait ainsi Jovetic, Carrillo, Ghezzal, N’Doram et Benaglio. L’ASM entamait idéalement la rencontre en ouvrant la marque dès trente secondes de jeu. Guido Carrillo récupérait un ballon mal négocié par la défense d’Yzeure, et ajustait d’un pointu Millieras (0-1, 30s). Une ouverture du score précoce qui décomplexait les pensionnaires de National 2. Alouache récupérait le ballon, accélérait avant de décocher une belle frappe repoussée par Benaglio (4e). Le club de la Principauté manquait de doubler la mise sur un ballon récupéré par Jovetic à la limite du hors-jeu, mais l’attaquant monténégrin se heurtait à Millieras bien sorti sur ce coup (11e).

L’ASM pouvait s’en mordre les doigts. Yzeure obtenait un penalty, Hardouin se faisait faucher par N’Doram dans la surface. L’arbitre indiquait le point de penalty sans hésiter. Seck transformait la sentence et égalisait (1-1, 28e). Cette égalisation galvanisait les joueurs locaux. Seck (32e) puis Alouache (36e) obligeaient Benaglio à s’employer. Mais Monaco calmait vide les ardeurs de son adversaire. Rony Lopes voyait sa lourde frappe mourir sur la transversale, Jovetic qui avait bien suivi trompait Millieras (1-2, 38e). Loin de rendre les armes, Yzeure surprenait une nouvelle fois Monaco. Millot obligeait Benaglio à s’employer, mais Hardouin devançait Jemerson et propulsait de la tête le cuir au fond des filets (2-2, 44e).

Guido Carrillo marque des points

Au retour des vestiaires, les hommes de Leonardo Jardim assommaient leur adversaire. Sur un excellent centre de Rony Lopes, Guido Carrillo reprenait le ballon de la tête et ne laissait aucune chance à Millieras (2-3, 49e). Le buteur argentin semait la zizanie dans la défense d’Yzeure et se faisait stopper irrégulièrement par Millieras dans la surface. Le penalty était indiscutable. Fabinho ne tremblait pas et inscrivait le quatrième but monégasque (2-4, 54e). Jardim décidait de lancer à l’heure de jeu Keita Baldé à la place de Jovetic. Grâce à ses deux buts d’avance, l’ASM gérait sereinement les événements et Jardim procédait à un nouveau changement avec la sortie de Fabinho et l’entrée de Moutinho à la 66e. Le milieu portugais célébrait sa 200e apparition sous le maillot monégasque. Le rythme du match retombait logiquement, les pensionnaires de National 2 semblaient à bout de souffle dans le dernier quart d’heure.

C’est fort logiquement que le champion de France scellait sa qualification. Sur un centre de Keita Baldé, Carrillo une nouvelle fois plaçait une tête à bout portant et inscrivait ainsi un triplé (2-5, 83e). Dans les deux autres matchs, l’En Avant Guingamp recevait au Roudourou Niort, pensionnaire de Ligue 2. Les hommes d’Antoine Kombouaré ouvraient le score grâce à Marcus Coco (1-0, 35e). Par la suite, le club breton se heurtait à une vaillante formation niortaise et ne parvenait pas à creuser l’écart. Sans briller, Guingamp validait son ticket pour le prochain tour. De son côté Caen se déplaçait à Hazebrouck. Le club normand lançait les hostilités peu avant la demi-heure de jeu grâce à Ronny Rodelin (0-1, 27e). Les joueurs de Patrice Garande éprouvaient les pires difficultés à prendre le large. Il fallait attendre la 82e minute pour voir Armougom délivrer les siens et valider la qualification normande (0-2).

Les résultats de ce samedi

Yzeure 2 - 5 Monaco

Guingamp 1 - 0 Niort

Hazebrouck 0 - 2 Caen

Avallon CO 0 - 2 Chambly

Fabregues 1 - 2 Bourg en Bresse Peronnas

FC Chartres 1 - 2 Tours

GFC Ajaccio 1 - 2 Grenoble

Houilles AC 0 - 3 Concarneau

Le Mans 2 - 4 Lille

Schiltigheim 1 - 5 Auxerre

Toulouse 1 - 0 Nice

CA Pontarlier 1 - 1 Montpellier (2-3 TAB)

Saint-Lo Manche 1 - 1 CM Aubervilliers - (3-2 TAB)

Saint-Malo 1 - 2 Châteauroux