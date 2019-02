Le PSG a attendu. Attendu longtemps même. Le 29 janvier, les pensionnaires du Parc des Princes ont enfin accueilli leur seule et unique recrue du mercato à savoir Leandro Paredes. Pour cela, Paris a mis 47 millions d’euros sur la table pour le déloger du Zenit Saint-Pétersbourg et lui offrir un contrat jusqu’en juin 2023. Dimanche soir, l’Argentin âgé de 24 ans a vécu un premier moment fort en jouant ses premières minutes sous le maillot parisien. Malheureusement pour Paredes, qui a été victime d’un tacle plus que rugueux de Nabil Fekir, son équipe s’est inclinée 2 à 1 face à l’OL au Groupama Stadium. Après la rencontre, Thomas Tuchel était ravi de ce que son nouveau joueur a pu montrer durant 12 minutes. « Très bien. Je suis heureux car, même dans un match comme ça et avec un résultat qui n’est pas bon, il a montré qu’il est très fort avec le ballon. Il a beaucoup de confiance et il peut jouer avec nous. C’est bien ».

Trois jours plus tard, le technicien allemand a décidé de titulariser Paredes pour la première fois lors du match de Coupe de France face au FC Villefranche-Beaujolais au Groupama Stadium. Un stade qui comptera décidément pour l’ancien de l’AS Roma qui y a donc disputé ses deux premières rencontres avec le PSG. Aligné d’entrée, le milieu argentin, un peu discret au départ, s’est rendu de plus en plus disponible pour les siens. Dès la 8e, il a tenté sa chance sur un coup franc du pied droit. Mais le ballon est passé au-dessus des cages gardées par Antoine Philippon. Après une bonne occasion où il avait parfaitement servi Nkunku entre plusieurs adversaires (21e), Paredes a ensuite placé une belle passe de l’extérieur du droit pour trouver Bernat dans le dos de la défense (24e). Défensivement justement, Paredes s’est montré plutôt sérieux dans l’ensemble, même s’il s’est notamment pris un petit pont à la 42e sur une contre-attaque caladoise.

Tuchel a apprécié la prestation de Paredes

En deuxième période, il a été plus effacé, alternant le bon et le moins bon. Il a toutefois été victime d’une manchette de Ndiaye (72e), qui n’a valu qu’un carton jaune mais qui a provoqué la colère et l’expulsion de son coach Thomas Tuchel qui avait demandé un rouge. Une fois calmé avec la qualification en poche, le technicien allemand a pu livrer ses impressions sur la première titularisation de son nouveau milieu de terrain. « Pour Leo, ça devait être une bonne occasion de jouer 60-70 minutes. Mais il a joué 120 minutes. Ces choses ont des conséquences car si là tu joues 120 minutes ça veut dire que je ne sais pas si ce sera possible d’enchaîner contre Bordeaux encore 60 minutes. On va attendre. Il a bien joué. Il a été très fiable, il n’a pas perdu beaucoup de ballons. Il a de la qualité. Il est créatif. Ce n’est pas facile, mais il a montré de la qualité aujourd’hui. C’était très bien ».

Son coéquipier, Julian Draxler, était lui aussi emballé. « C’était son premier match aujourd’hui (première titularisation, ndlr) contre un adversaire un peu différent que d’habitude. Sur ce que j’ai déjà vu à l’entraînement et aujourd’hui, il va être important pour nous. On avait besoin d’un milieu. Il y aura des opportunités de jouer ». Il reste à savoir si l’Argentin aura récupéré afin d’enchaîner face aux Girondins de Bordeaux samedi à 17 heures. L’occasion pour lui de faire, peut-être, ses premiers pas dans le mythique Parc des Princes. Espérons pour lui comme pour le Paris Saint-Germain que ce soit avec plus de réussite que lors des deux derniers matches au Groupama Stadium.