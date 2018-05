Et de quatre ! Après le Trophée des Champions, la Coupe de la Ligue et la Ligue 1, le Paris SG a remporté son quatrième titre de la saison avec la Coupe de France, grâce à un succès face aux Herbiers (2-0), sur la pelouse du Stade de France. Une performance de choix pour Unai Emery, partant en fin de saison, qui a dressé un bilan plus que positif de cet exercice à la tête du club parisien.

« C’est un titre et pour nous tous les titres sont des objectifs. L’équipe a fait un beau chemin pour obtenir ce titre. Je suis content de la saison. On peut aussi parler des petites choses négatives comme la Ligue des champions. Mais je crois que cette année, l’équipe a bien joué, elle a toujours cherché à marquer. C’est pour ça que je suis content », a-t-il confié en conférence de presse d’après-match. En zone mixte, les sourires étaient aussi de sortie. Tout comme l’envie de ne pas voir cette nouvelle réussite nationale banalisée.

Un mot d’ordre : ne pas banaliser

« Nous, on pense que c’est fantastique. On veut battre des records tout le temps, aller chercher plus haut, plus loin. C’est ce qu’on fait sur le plan national. Il faut continuer comme ça, même si on peut entendre que c’est facile. Pour nous, ce n’est pas le cas, c’est un travail au quotidien, sur toute la saison, et on est vraiment fiers de réaliser ça en France. On est vraiment très contents de remporter ce trophée, de pouvoir partager ça avec nos supporters, nos familles. C’est toujours un bonheur immense. Il ne faut pas banaliser ces choses-là et en profiter, parce qu’une carrière, c’est très court », a confié Adrien Rabiot avant d’insister. « On a repris notre titre de champion, on a gagné les deux Coupes. Ça non plus, il ne faut pas le banaliser », a lancé l’international tricolore.

Kevin Trapp, titulaire ce mardi dans les buts des Rouge-et-Bleu, a partagé le même sentiment. « On a gagné un nouveau trophée, tout le monde est content. (...) C’est bon pour tout le monde, le club, l’image de l’équipe. Il ne faut pas banaliser les Coupes, c’est énorme ce qu’on fait dans ces compétitions. Pour nous, l’objectif principal était de gagner le championnat, mais on est là pour gagner les autres compétitions aussi. C’est très bien ce qu’on fait ces dernières années. Pour la presse, il n’y a que la Ligue des Champions qui compte. C’est un processus long. On veut aussi passer un cap en Ligue des Champions » , a-t-il conclu. Il n’y a plus qu’à.