Le 8 mai 2018, le Paris Saint-Germain dominait Les Herbiers (2-0) au Stade de France et remportait ainsi sa quatrième Coupe de France d’affilée, la douzième de son histoire. Neuf mois plus tard, le club de la capitale est toujours en lice pour décrocher le Graal pour la cinquième fois de suite. Tombeur du Dijon FCO mardi soir en quart de finale (3-0 au Parc des Princes), la formation de Thomas Tuchel vise forcément la victoire finale, d’autant plus après l’élimination en Coupe de la Ligue BKT contre l’En Avant de Guingamp début janvier (1-2 en quart de finale).

Quintuple vainqueur de la compétition, l’Olympique Lyonnais compte bien détrôner le Paris Saint-Germain. La dernière victoire finale des Gones en Coupe de France remonte d’ailleurs à 2012 et un trophée remporté au dépens de l’US Quevilly (1-0). Ce mercredi, l’équipe de Bruno Genesio a battu le Stade Malherbe de Caen au Groupama Stadium sur le score de 3-1. Enfin, le Stade Rennais a également obtenu son billet pour le dernier carré. Au Roazhon Park, le club breton a dominé l’US Orléans (2-0). Le PSG, l’OL et le Stade Rennais seront ensuite rejoint par le vainqueur de la rencontre entre l’AS Vitré et le FC Nantes, qui sera disputée le mercredi 6 mars prochain (18h30). Mais en attendant, le tirage au sort des demi-finales avait lieu ce jeudi.

Le joueur du XV de France Gaël Fickou se chargeait de l’affaire sur le plateau de l’émission « Tout le Sport » sur France 3. Tiré en premier lors de ce tirage au sort, l’Olympique Lyonnais aura l’honneur de recevoir le Stade Rennais au Groupama Stadium pour une demi-finale 100% Ligue 1. Tenant du titre, le Paris Saint-Germain défiera pour sa part l’AS Vitré (National 2) ou le FC Nantes (Ligue 1). En cas de victoire des pensionnaires de National 2 face aux Canaris, le PSG devra donc jouer à l’extérieur. Rendez-vous désormais les 2 et 3 avril pour ces demi-finales.

Les affiches des demi-finales de la Coupe de France 2019 (2-3 avril) :

Olympique Lyonnais (L1) vs. Stade Rennais (L1)

Paris Saint-Germain (L1) vs. AS Vitré (N2)/FC Nantes (L1)