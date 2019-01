Quadruple tenant du titre, le Paris Saint-Germain espère forcément remporter encore une fois la Coupe de France le 27 avril prochain au Stade de France. Eliminé de la Coupe de la Ligue BKT suite à sa défaite contre l’En Avant de Guingamp en quart de finale (1-2), le club de la capitale est toujours en lice cette fois-ci après avoir éliminé le Racing Club de Strasbourg mercredi soir (2-0). La formation de Thomas Tuchel a cependant encore du chemin à faire comme les autres équipes qualifiées. D’autres formations de Ligue 1 sont également présentes à savoir le LOSC, Caen, Dijon, Guingamp, Rennes et Toulouse, alors que le FC Nantes et l’OL peuvent les rejoindre.

Mais le charme de la Coupe de France, ce sont aussi les équipes des autres divisions. Concernant la Ligue 2, le FC Metz et l’US Orléans sont encore en lice. Lyon-Duchère et Villefranche vont représenter la National 1, alors que l’IC Croix est la seule formation de National 2 présente en huitièmes de finale. Et juste avant le tirage au sort du prochain tour, deux autres formations ont obtenu leur billet. Opposé au Havre (L2), l’AS Vitré a réalisé un exploit en s’imposant 3-0 devant son public ! Et sur l’île de Beauté, le SC Bastia (N3) a dominé Noisy-le-Grand (2-1) à Furiani. Le club corse se présente donc en huitièmes de finale avec le statut de Petit Poucet. Et juste après ces deux matches, le tirage au sort du prochain tour avait lieu au stade de la Licorne, avant Amiens-OL.

Les huitièmes de finale de la Coupe de France 2018-2019 :