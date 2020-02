Le dernier carré de la Coupe de France attend son ultime club. Ce soir à 21 heures, Épinal et l’AS Saint-Etienne se disputent le dernier ticket pour les demi-finales. En attendant, le tirage au sort va se dérouler à 20h45 sur France 3. Et le plateau s’annonce plutôt relevé avec la présence du PSG, de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais tenant du titre. Mercredi soir, le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée du DFCO (6-1) malgré l’absence de plusieurs joueurs majeurs.

Plus tard dans la soirée, l’OL a finalement tiré son épingle du jeu en fin de match face à l’OM grâce à Aouar. Enfin mardi, le Stade Rennais n’avait pas tremblé en se débarrassant de Belfort (National 2) (3-0). Les hommes de Julien Stéphan restent donc en course pour réaliser un incroyable doublé dans la compétition. Pour rappel, les demi-finales se dérouleront le mardi 3 et le mercredi 4 mars.

Le tirage au sort des demi-finales en direct ici

Les qualifiés pour les demi-finales

Stade Rennais

PSG

Olympique Lyonnais

Épinal ou Saint-Etienne