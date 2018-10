S’il faudra attendre deux tours encore pour assister à l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 et du tenant du titre, le PSG, le tirage au sort du 7e tour de Coupe de France a lieu ce jeudi, au siège du CNOSF, à Paris. Il est marqué par l’entrée en lice des 20 clubs de Ligue 2 qui rejoignent les 16 clubs de National encore qualifiés. Il faut savoir que Laval, pourtant en tête du championnat, mais aussi Quevilly Rouen Métropole ont mordu la poussière. Carrières-Grésillons sera le petit poucet de ce septième tour de cette 102e édition. En effet, le club amateur des Yvelines est la seule formation de niveau départemental (9e niveau national) présent à ce stade de la compétition.

Et pour ce tirage, l’ex-athlète Muriel Hurtis, l’emblématique Jackson Richardson ainsi que les anciens internationaux Jérémy Bréchet et Steve Savidan ont notamment procédé au tirage au sort de ce septième tour. Si aucune affiche entre clubs de Ligue 2 n’a été tirée au sort, il y a tout de même de belles affiches. On pensera par exemple à la rencontre entre anciens clubs de L1, à savoir le Sporting Club de Bastia (5eme échelon national) et Le Mans (National 1), le derby du Nord entre Valenciennes (L2) et l’USL Dunkerque (N3) ou encore le derby chaud bouillant de la région parisienne entre l’US Lusitanos Saint Maur (National 2) et la JA Drancy (National 3). Enfin, le petit poucet de cette 102e édition de la Coupe de France, Carrières-Grésillons (échelon départemental en région parisienne) accueillera l’équipe de National 3 de l’US Charitoise qui évolue en ligue de Franche-Comté. Ces rencontres auront lieu les 17 et 18 novembre 2018.

Le tirage au sort intégral du 7e tour de la Coupe de France entre (parenthèses le niveau du club) :

Groupe A :

Saint Orens FC (N7) - FC Sète (N4)

Les Genets d’Anglet Football (N5) - Pau FC (N3)

La Brède FC (N6) - Bergerac Périgord FC (N4)

Canet Roussillon FC (N5) - AS Beziers (N2)

Auch Football (N6) - Gazelec FC Ajaccio (N2)

FC Tartas Saint-YAguen (N6) - US Lège Cap-Ferret (N5)

Luzenac (6) - Rodez Aveyron Football (N3)

FC Biars Brétenoux (N8) - FC Aurillac (N5)

Groupe B :

US Salinières Aigues-Mortes (N6) - Marignane-Gignac FC (N3)

Etoile Frejus Saint-Raphaël FC (N4) - SC Toulon (N4)

Olympique Alès (N5) - AC Ajaccio (N2)

Avenir Foot Lozère (N5) - Red Star FC (N2)

Chassieu Décines FC (N7) - Hyères FC (N4)

Entente Crest Aouste (N8) - US Montilienne (N6)

Olympique de Valence (N7) - Stade Baucairois (N5)

Groupe C :

Redon Atlantique (N5) - Stade Brestois (N2)

Stade Pontivyen (N5) - AVS Gignoc Hébé (N6)

Avenir de Theix (N6) - Vannes OC (N4)

Guipavas GBR (N6) - US Montagnarde (N5)

US Saint Malo (N4) - FC Lorient (N2)

SM Douarnenez (N7) - Lannion FC (N5)

FC La Chapelle des Marais (N8) - US Avranches (N3)

GSI Pontivy (N5) - AG Plouvorn (N6)

Groupe D :

Vendée Fontenay (N6) - Berrichonne de Chateauroux (N2)

FC Chauray (N5) - Chamois Niortais (N2)

Vendée les Herbiers Football (N4) - US Chauvigny (N5)

JSC Bellevue Nantes (N6) - St Nazaire AF ou USSA Vertou (N5)

Vendée Poiré Football (N7) - SO Cholet (N3)

SO Châtellerault (N6) - FC Challans (N5)

AS La Chataigneraie (N6) - Tours FC (N3)

Groupe E :

Saint Lô Manche (N5) - AS Vitré (N4)

AS Gamaches (N6) - Le Havre AC (N2)

AG Caennaise (N6) - US Orléans (N2)

SC Bastia (N5) - Le Mans FC (N3)

Grand Quevilly FC (N6) - AS Cherbourg (N5)

AS Bourny Laval (N6) - CMS Oissel (N4)

ESC Longeau (N7) - Blois Foot 41 (N4)

US Houlgate (N8) - USON Mondeville (N6)

Groupe F :

Valenciennes FC (N2) - USL Dunkerque (N3)

FC Bastia Borgo (N4) - CS Sedan Ardennes (N4)

Olympique Marcquois (N5) - US Boulogne CO (N3)

AS Prix les Mezières (N6) - Saint Amand FC (N6)

Wasquehal (N6) - Olympique Saint Quentin (N5)

Iris Croix de Football (N4) - Paris FC (N3)

AS Cheminots Hazebrouck (N8) - US Gravelines (N6)

AS Marck (N6) - US Saint-Omer (N6)

Groupe G :

US Vimy (N6) - US Créteil Lusitanos (N4)

CS Avion (N6) - RC Epernay Champagne (N5)

FCA Troyes (N5) - Bourges Foot (N5)

US Lusitanos Saint Maur (N4) - JA Drancy (N3)

AFC Compiègne (N6) - ESTAC Troyes (N2)

CAS EScaudoeuvres (N7) - RC Des sportifs Chapelains (N6)

AS Pays Neslois (N6) - FC Chambly Oise (N3)

US Nogent sur Oise (N6) - RC Lens (N2)

Groupe H :

US Raon l’Etape (N5) - Bourg en Bresse (N3)

ES Heillecourt (N7) - Saint Louis Neuweg (N5)

Haguenau (N4) - FC Sochaux (N2)

FC Rossfeld (N8) - ASC Biescheim (N5)

Serreguemines FC (N5) - FC Metz (N2)

US Avize Grauves (N7) - SC Schiltigheim (N4)

Olympique Strasbourg (N7) - US Reipeirtswiller (N6)

FA Illkirch Graffenstaden (N6) - ET.Naboriennes Saint Avold (N6)

Groupe I :

FC Montceau Bourgogne (N5) - Lyon Duchère (N3)

US Annecy Le Vieux -(N7) - FC VAl Lyonnais (N6)

Andrezieux (N4) - Louhans Cuiseaux FC (N5)

FC Annecy (N4) - AS Nancy Lorraine (N2)

AS Beaune (N7) - Grenoble Foot (N2)

US Feilliens (N7) - FC Limonest (N5)

US Cheminots de Paray Foot (N6) - FC Morteau Montlebon (N5)

Groupe J :

Angoulème Charente (N5) - AJ Auxerre (N2)

Noisy le Grand FC (N6) - FC Riom (N6)

Gueugnon (N5) - Clermont Foot 63 (N2)

Volvic (N6) - Le Puy Foot 43 Auvergne (N4)

Melun FC (N6) - FC Chamalières (N5)

Limoges FC (N5) - Villefranche Beaujolais (N3)

AS Carrières Grésillons (N9) - US Charitoise (N5)

Montluçon Football (N5) - Viry Chatillon (N6)

Le tirage du 7e tour de la Coupe de France pour les clubs de l’Outre-Mer (effectué mercredi) :

Sainte-Geneviève Sports (N2) - AS Sainte-Suzanne (Réunion)

Entente Sannois Saint-Gratien (N1) - FC Mtsapere (Mayotte)

Stade Poitevin FC (N3) - Aiglon Lamentin (Martinique)

ES Thaonnaise (N3) - JS Vieux-Habitants (Guadeloupe)

FC Versailles 78 (N3) - AS Dragon (Polynésie)

Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N2) - US Matoury (Guyane)

Golden Lion (Martinique) - SAS Epinal (N2)

ASE Matoury (Guyane) - US Concarneau (N1)

US Sainte Rosienne (Guadeloupe) - FC Côte Bleue (N3)

SS Jeanne d’Arc (Réunion) - Besançon Football (N3)

AS Magenta (Nouvelle Calédonie) - AF Bobigny (N2)