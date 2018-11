En marge de la rencontre amicale entre l’équipe de France et l’Uruguay (à suivre en live sur notre site), la FFF a décidé de procéder au tirage au sort du 8e tour de Coupe de France, qui se tiendra le samedi 8 et dimanche 9 décembre. L’occasion pour les clubs de Ligue 2 de passer un nouveau tour avant de retrouver, pourquoi pas, les équipes de Ligue 1 au début du mois de janvier. Encore faut-il passer ce tour de qualification dont voici le tirage au sort.

En difficulté pour passer l’obstacle Sarreguemines (victoire aux tirs au but contre une N3) lors du 7e tour, le leader de la Ligue 2, le FC Metz, ira à Oissel, club de National 2. Pour sa part, Lens se rendra à Versailles (N3) alors que Brest affrontera Vannes (N2) dans le Morbihan. Finaliste surprise l’an passé, les Herbiers (N2) se rendront chez le club de Vendée Poiré Football (R2) pour un derby vendéen. Enfin, les deux petits poucets, pensionnaires de Régional 3 (8e division) auront fort à faire, notamment Villers-Houlgate. Le club Normand recevra son grand voisin de l’autre rive de la Seine, à savoir Le Havre (L2). L’Entente Crest Aouste recevra lui Le Puy Foot Auvergne 43, club de National 2.

Le tirage au sort intégral du 8e tour de Coupe de France (le niveau de division du club) :

Outre-Mer :

Aiglon du Lamentin (Martinique) - Sainte-Geneviève Sports (4)

Groupe A :

Viry Châtillon ES (6) - Angoulême Charente FC (5)

USSA Vertou (5) - Bergerac Périgord FC (4)

FC Challans (5) - Chamois Niortais (2)

La Berrichonne de Châteauroux (2) - Pau FC (3)

Vendée Poiré Football (7) - Vendée Les Herbiers Football (4)

FC Sète 34 (4) - Rodez AF (3)

Noisy Le Grand FC (6) - US Lège Cap-Ferret (5)

Groupe B :

FC Côte Bleue (5) - Lyon Duchère AS (3)

Canet Roussillon FC (5) - Etoile Fréjus St-Raphaël FC (4)

Hyères FC (4) - Grenoble (2)

US Annecy Le Vieux (7) - ASF Andrézieux (4)

Stade Beaucairois 30 (5) - GFC Ajaccio (2)

Entente Crest Aouste (8) - Le Puy Foot Auvergne 43 (4)

Olympique Alès (5) - Marignane Gignac FC (3)

Groupe C :

US Boulogne-sur-Mer (3) - Iris Club de Croix Football (4)

CS Avion (6) - Red Star FC (2)

FC Versailles (5) - RC Lens (2)

Entente Sannois Saint-Gratien (3) - CS Sedan Ardennes (4)

AS Pays Neslois (6) - US Gravelines (6)

SC Bastia (5) - US Saint-Omer (6)

CMS Oissel (4) - FC Metz (2)

AS Prix-les-Mézières (6) - Olympique Saint-Quentin (5)

Groupe D :

Vannes OC (4) - Stade Brestois 29 (2)

AS Villers-Houlgate (8) - Le Havre AC (2)

ESC Longueau (7) - Lannion FC (5)

AS Vitré (4) - US Montagnarde (5)

Stade Pontivyen (5) - US Avranches (3)

Grand-Quevilly FC (6) - GSI Pontivy (5)

US Concarneau (3) - US Saint-Malo (4)

Groupe E :

RC des Sportifs Chapelains (6) - FC Aurillac (5)

US Créteil (4) - FC Limonest (5)

FC Chamalières (5) - FC Villefranche (3)

US Cheminot de Paray Foot (6) - US Orléans (2)

AF Bobigny (4) - Clermont Foot (2)

US Charitoise (5) - Bourges Foot (5)

Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (4) - ESTAC Troyes (2)

Groupe F :

Besançon Football (5) - Tours FC (3)

Saint-Louis Neuweg Football (5) - AS Nancy-Lorraine (2)

SC Schiltigheim (4) - ASC Biesheim (5)

FA Illkirch (6) - FC Sochaux (2)

ES Thaonnaise (5) - Valenciennes FC (2)

Olympique Strasbourg (7) - SAS Epinal Football (4)

US Raon-L’Etape (5) - US Lusitanos Saint-Maur (4)