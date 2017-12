Sitôt après le 8e tour de Coupe de France qui a eu lieu ce week-end, la Fédération Française de Football organisait le tirage au sort des 32es de finale ce lundi à Paris. C’était notamment l’heure pour les clubs de Ligue 1 de faire leur entrée dans la compétition. Certains ont été plus vernis que d’autres mais globalement les formations de l’élite devraient s’en tirer. Il y aura tout de même trois rencontres entre Ligue 1 avec Toulouse-Nice, Strasbourg-Dijon et surtout Rennes-PSG.

Si le tenant du titre n’a pas été gâté, les autres gros du championnat s’en tirent mieux. L’OM recevra Valenciennes (L2) pour une affiche qui fera sourire certains. Monaco se rendra à Yzeure, club de National 2 et l’OL ira lui à Nancy, pensionnaire de Ligue 2. Enfin concernant les petits poucets, Houilles et Still, tous les deux clubs de Régional 3, soit l’équivalent de la 8e division française, la tâche sera forcément compliquée. La formation du Bas-Rhin vivra un rêve éveillé lors de la réception de Troyes alors que le club des Yvelines accueillera Concarneau (National). Les matches se dérouleront le week-end du 6/7 janvier.

Le tirage au sort :

Sochaux (L2) - Amiens (L1)

Still (R3) - Troyes (L1)

Avallon (N3) - Chambly (N)

Schiltigheim (N2) - Auxerre (L2)

Strasbourg (L1) - Dijon (L1)

Nancy (L2) - Olympique Lyonnais (L1)

Fleury (N2) - Biesheim (N3)

Entente SSG (N) - Epinal (N2) ou Blanc Mesnil (N3)

Canet-en-Roussillon (N3) - Imphy Decize (R1)

Pontarlier (N3) - Montpellier (L1)

Fabrègues (N3) - Bourg-en-Bresse (L2)

Toulouse (L1) - Nice (L1)

Yzeure (N2) - Monaco (L1)

Colomiers (N2) - Le Puy (N2)

Gemenos (N3) ou GFC Ajaccio (L2) - Grenoble (N)

Saint-Etienne (L1) - Nîmes (L2)

Le Mans (N2) - Lille (L1)

Chartres (N2) - Tours (L2)

Senlis (N3) - Nantes (L1)

Marseille (L1) - Valenciennes (L2)

Saint-Lô (N3) - Auvervilliers (N3)

Dunkerque (N) - Metz (L1)

Lens (L2) - Boulogne-sur-Mer (N)

Hazebrouk (R1) - Caen (L1)

Houilles (R3) - Concarneau (N)

Rennes (L1) - PSG (L1)

Saint-Malo (N2) - Châteauroux (L2)

Granville (N2) - Bordeaux (L1)

Vannes (N3) - Stade Briochin (N2)

Angers (L1) - Lorient (L2)

Guingamp (L1) - Niort (L2)

Angoulême (N3) - Les Herbiers (N)