S’il faudra encore attendre deux tours pour assister à l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 et du tenant du titre, le Stade Rennais, le tirage au sort du 7e tour de Coupe de France a eu lieu ce mercredi, au Centre National du Football, à Clairefontaine pour la toute première fois. Il est marqué par l’entrée en lice des 20 clubs de Ligue 2, qui rejoignent les 13 écuries de National encore qualifiées. Le modeste FC Verton sera le petit poucet du septième tour de cette 103e édition. En effet, le club amateur du Pas-de-Calais, qui a déjà disputé six tours, est le seul club de niveau départemental (9e échelon national) encore présent à ce stade de la compétition. Le tirage au sort lui a été assez clément pour cette petite équipe puisqu’il va affronter le Stade Portelois, pensionnaire de National 3.

Le tirage au sort qui a été effectué par Christian Bassila, directeur de l’Institut National du Football (INF) basé à Clairefontaine, ainsi que par d’anciens pensionnaires de l’INF (Damien Perquis, Élodie Thomis et Nicolas Maurice-Belay) mais aussi par Gilles Eyquem, sélectionneur de l’équipe de France U20 féminine a livré quelques belles affiches. La plus belle sera bien évidemment le derby de Bretagne entre le FC Lorient et EA Guingamp. Les deux anciens pensionnaires de Ligue 1 auraient aimé sans doute un tirage plus clément.

Parmi les autres rencontres à suivre lors de ce 7e tour, on notera l’affrontement nordiste entre le RC Lens (Ligue 2) et Boulogne-sur-Mer (National1) ou cette rencontre au parfum d’Olympico entre le FC Lyon et l’Athletico Marseille. Toutes ces rencontres de ce 7e tour de la Coupe de France se disputeront les samedi 16 et dimanche 17 novembre prochains.

Le tirage au sort intégral du 7e tour de la Coupe de France :

Groupe A :

US Gravelines - FC Rouen

USM Gonfreville - Le Touquet

FC Verton - Le Stade Portelois

Lumbrois - Grande Synthe

Le Havre - Dunkerque

RC Lens - Boulogne sur Mer

US St Omer - Dieppe

US Tourquennoise - GrandCalais Pascal FC

Groupe B :

US Pont Sainte Maxence - USM Senlis

AC Cambrai - Quevilly Rouen Metropole

Olympique Marcquois Football - Croix football iris

US Fourmies ou AS Beauvais Oise - FC Chambly

US Noeux - FC Bastia Borgo

Olympique Adamois - Olympique Saint-Quentin

AS Prix les Mézières - Wasquehal Football

US St Maximin - Valenciennes FC

Groupe C :

US Mozac - FC Cournon

Auch Football - Rodez Aveyron Foot

Union Saint Jean FC - Aviron Bayonnais

FC Albères Argelès - Pau FC

Trelissac FC - Stade Montois

Rodéo FC - US Colomiers

Bergerac Perigord FC - Clermont Foot 63

Marssac sur Tarn - FC Saint Medard en Jalles

Groupe D :

US St Galmier Chamboeuf - Côte Chaude St-Etienne

Olympique d’Alès en Cévennes - AS Lattoise

US St Floraine - AC Ajaccio

RC Grasse - US Endoume Catalans

AS Fabrègues - RCO Agde

Etoile FC Frejus Saint-Raphaël - Grenoble Foot 38

Marseille Euga Ardziv - Le Puy Foot Auvergne 43

FC Lyon - Athletico Marseille

Groupe E :

RC Lédonien - Annecy FC

ESTAC Troyes - Bourg Peronnas 01

FC Bourgoin-Jallieu - FC Villefranche Beaujolais

FC Vaulx en Velin ou O.Valence - Thonon Evian GGFC

ES Chilly - Hauts Lyonnais

US Annecy Le Vieux - FC Limonest

FC 4 Rivières 70 - FC Chassieu Décines

US La Charité - AJ Auxerre

Groupe F :

AS Belfort Sud - AS Nancy Lorraine

AS Erstein - ES Thaon

US Oberschaeffolsheim - US Raon l’Etape

US Vandoeuvre - FC Lunéville

FC Monceau Bourgogne - FC Geispolsheim

ASM Belfort FC - Ajaccio GFC

US Sundhoffen - FC Mulhouse

SA Epinal - FC Sochaux Montbeliard

Groupe G :

Sainte Geneviève des Bois Sport - Entente SSG

Hombourg Haut SSEP - US Forbach

CA Boulay - CS Meaux Academy Football

Villemomble Sport - US Orléans

Moulins Yzeure Foot - St Pryvé St Hilaire

EF Reims Ste Anne - Cormontreuil

US Sarre Union - US Créteil Lusitanos

CSO Amnéville - Paris FC

Groupe H :

Dinan Léhon - Pontivy Stade

CEP Lorient - Stade Plabennec

FC Lorient - Guingamp

Voltigeurs de Châteaubriant - TA Rennes

FC Guichen - Milizac Saint-Pierre

CS Betton - US Concarneau

US Montagnarde - Stade Briochin

SC Le Rheu - Stade de Paimpol

Groupe I :

US Granville - AG Caen

RC La Flèche - ESA Linas Montlhéry

Ancienne Chateau Gontier - C’Chartres Football

Bourges Foot - FC Sablé sur Sarthe

AC Mûrs-Erigné - Stade Malherbe Caen

ES Nanterre - Stade Lavallois

AS Montlouis - AF Vire

CSM Gennevilliers - Le Mans FC

Groupe J :

Berrichonne Châteauroux - Chamois Niortais FC

FC Challans 85 - Le Poiré sur Vie

JS Sireuil - Les Herbiers Vendée Foot

US La Baule Le Pouliguen - Angoulème Charentes

OL ST Niort Liguaire - Vendée Fontenay Foot

Stade Poitevin FC - FC Nueillaubiers

Tours FC - FC Chauray

Avenir de Theix - Red Star FC

Le tirage du 7e tour de la Coupe de France pour les clubs de l’Outre-Mer (effectué mardi) :