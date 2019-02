Le 23 janvier dernier, le Parc des Princes observait impuissant sa star brésilienne, Neymar, sortir et rentrer directement aux vestiaires. Verdict : une nouvelle blessure au pied et une absence de plus de deux mois. Toutefois, les Parisiens espèrent encore le retrouver assez rapidement alors que la rencontre retour en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United approche. En zone mixte, Thomas Meunier et Presnel Kimpembe ont donné des nouvelles.

« On sait qu’il fait sa rééducation entre Barcelone Paris et le Brésil. Pour un joueur qui vient de l’étranger, c’est toujours important que le club lui laisse la possibilité de combiner vie de famille et rééducation. Psychologiquement c’est très très important. On ne peut pas non plus le sevrer et le mettre en quarantaine surtout pour des périodes d’invalidité assez longues. Il profite, tout simplement. Il envoie quelques messages dans le groupe, mais ça reste très très très correct (rires) », a lâché le Belge après la rencontre de ce mercredi entre le PSG et Dijon (3-0).

« On n’a pas un groupe très étoffé »

Presnel Kimpembe, qui fêtait lui sa centième sous les couleurs parisiennes pour ce quart de finale de Coupe de France contre les Bourguignons est passé devant les médias pour faire le show. Et, malgré quelques relances, il n’a pas vraiment répondu à la question. « Moi ?! Moi personnellement ? Pourquoi tu veux savoir ? C’est des questions perso, ça frère (sic). Si tu n’as pas accès, il y a une raison (sourires) », a ainsi expliqué le défenseur.

Le latéral lui, a gardé la tête sur les épaules et espère son retour : « la présence de chaque joueur est importante. Que ce soit celle d’Edi, la mienne, ou de n’importe qui. On a besoin de tout le monde. On n’a pas un groupe très étoffé non plus et malgré ça, on tient bien le coup. Donc on ne va certainement pas cracher sur le retour de qui que ce soit ». Reste que, voyant leur visage, toutes dents dehors, les Parisiens ont communiqué, indirectement, des nouvelles très rassurantes de leur pépite brésilienne !