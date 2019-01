Le tirage au sort de ces 32es de finale de Coupe de France avait donc réservé l’ogre parisien à la modeste équipe de la GSI Pontivy. Un monde d’écart entre le champion de France en titre et la formation bretonne évoluant en cinquième division. Et si au final la logique a été respectée (victoire 4-0 des Franciliens), les Verts ont tenu la dragée haute aux hommes de Thomas Tuchel pendant près de 70 minutes. En effet, le PSG ne menait que 1-0 à la mi-temps et a dû attendre jusqu’à la 70e minute pour faire le break. Alors, à l’issue de la rencontre, même si le score est flatteur, les Rouge-et-Bleu ont tenu à rendre hommage à leurs adversaires.

« Ça s’est bien passé. Après trois jours de reprise, c’était plus difficile que d’habitude. C’était pas facile de jouer aujourd’hui. J’ai fait onze heures d’avion. Je suis arrivé le matin, entraînement l’après-midi. On a parlé de ce match, on s’est dit de bien jouer, de jouer facile parce que c’est toujours difficile après la reprise. On doit féliciter cette équipe de cinquième division qui a fait un très bon match. On a respecté cette équipe », a déclaré Thiago Silva en zone mixte. Suivi quelques instants plus tard par Julian Draxler. « Il faut respecter l’adversaire. Ils ont très bien joué aujourd’hui. Il n’y avait que 1-0 à la mi-temps, mais pour nous c’était seulement le troisième jour après les vacances. C’était bien pour nous de voir ce match comme un entraînement pour les autres qui arrivent. »

Idem pour Alphonse Areola. « Elle (la GSI) nous a donné du fil à retordre. Ils ont été bons, ils n’ont pas été inhibés par l’enjeu, par nous donc c’est bien pour eux ». Enfin, même Thomas Tuchel y est allé de son compliment. « Pour eux, c’était le plus grand match de la saison donc c’était compliqué. C’est une équipe très, très bien organisée. Ils ont eu six frappes en première mi-temps, ce qui est énorme. Et on n’a pas trouvé les espaces entre les lignes pendant plus de 70 minutes. » Eliminée, la GSI Pontivy pourra toujours se dire qu’elle a gagnée le respect de son illustre adversaire ce soir.