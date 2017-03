Jouer pour oublier. L’Olympique de Marseille, encore sonné par sa déroute ce dimanche contre le Paris SG (1-5, 27e journée de L1), accueille ce mercredi, à l’Orange Vélodrome, l’AS Monaco. Un nouveau choc en perspective face au leader du classement de Ligue 1, qui s’était imposé dans l’enceinte olympienne le 15 janvier sur un large score (1-4, 20e journée de L1). Pour faire bonne figure dans ce 8e de finale de Coupe de France, et continuer de rêver à un titre en fin de saison, Rudi Garcia aurait, selon La Provence et L’Équipe, décidé d’aligner une défense à 5 devant Yohan Pelé, avec trois axiaux : Rod Fanni, Grégory Sertic et Rolando.

Les couloirs seraient occupés par Hiroki Sakai et Henri Bedimo. Dans l’entrejeu, le métronome marseillais William Vainqueur tiendra son rôle habituel à la récupération et à la distribution. La Provence assure que l’ancien Nantais serait accompagné de Franck Zambo Anguissa. Dimitri Payet et Florian Thauvin animeraient eux les ailes, tandis que Clinton Njie poursuivrait son intérim à la pointe de l’attaque en lieu et place du capitaine blessé Bafétimbi Gomis. L’Équipe, pour sa part, associe Maxime Lopez à Vainqueur et Anguissa dans le cœur du jeu, laissant Dimitri Payet à la baguette dans l’axe en soutien de Florian Thauvin positionné en faux n° 9.

Possible coup de poker en défense pour Garcia, du classique pour Jardim

Le Parisien croit lui savoir que c’est un 4-3-3 plus habituel qui pourrait être aligné, avec trois changements par rapport à l’équipe de départ contre le PSG, à savoir Doria, Bedimo et Sertic en lieu et place de Fanni, Evra et Anguissa. On saura une heure avant la rencontre quel aura été le choix définitif de Garcia. Côté ASM, il semble y avoir plus de certitudes. Leonardo Jardim fera en partie tourner son équipe, mais son onze restera compétitif. Morgan De Sanctis, doublure de Danijel Subasic, gardera les cages monégasques. L’ex-international italien (6 sélections) sera vraisemblablement protégé par une défense à 4, composé de droite à gauche, d’Almamy Touré, Andrea Raggi, Jemerson et Benjamin Mendy.

Devant eux, un duo de récupérateurs officiera. Le Lusitanien João Moutinho tient la corde pour épauler Tiémoué Bakayoko, afin de faire souffler le Brésilien Fabinho. À l’animation offensive, on retrouvera l’expérimenté Marocain Nabil Dirar à droite et l’élégant Thomas Lemar à gauche. Enfin, devant, Valère Germain sera a priori associé à la sensation Kylian Mbappé, Radamel Falcao et Guido Carrillo étant touchés. Une chose est sûre, au regard des acteurs alignés de part et d’autre, on devrait voir un joli spectacle sur la pelouse marseillaise.