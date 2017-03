« L’orgueil n’a pas suffi ». La Provence salue ce jeudi la réaction de l’Olympique de Marseille contre l’AS Monaco (3-4, a. p.) quelques jours après l’humiliation essuyée face au Paris SG (1-5, 27e journée de L1). Mais si le sursaut olympien est souligné, la fébrilité des joueurs est pointée du doigt. Le coach phocéen Rudi Garcia, dont le coaching en cours de match a été loué (repositionnement de Grégory Sertic au milieu, animation offensive remuante), n’a pas hésité à mettre en causes ses éléments en conférence de presse d’après-match, ne mâchant pas ses mots.

« On a manqué d’intelligence. Il aurait fallu ne pas perdre le ballon sur le 4e but comme on l’a perdu, c’est un peu l’ambiguïté de ce match. On a des joueurs qui manquent de culture tactique, on en a d’autres qui, normalement, sont expérimentés et qui devraient justement les guider... », a-t-il regretté, mettant le doigt sur l’un des cruels manques de l’effectif marseillais cette saison. Le technicien n’a pas hésité à tacler son animation défensive, à la dérive à l’image de Rolando crédité de la note d’1,3/10 par La Provence, responsable notamment sur un nouveau but encaissé sur coup franc direct.

La défense en prend pour son grade

« Là, franchement, je pense qu’il vaut mieux qu’on arrête de faire un mur. C’était la mer morte sur ce coup-là. Si c’est pour faire un mur et puis se tourner, sauter et laisser passer le ballon au milieu... », a-t-il lâché. Une déception et une colère à peine dissimulée donc. Mais l’ancien coach de l’AS Roma, qui protégeait plutôt ses joueurs jusque-là, ne s’est pas arrêté là. Il a ensuite sous-entendu que tous ses joueurs ne faisaient pas tout leur possible pour être performants sur le pré.

« Il va falloir qu’on se pose les questions, nous dans le staff. Mais les joueurs aussi. Quand ils sont chez eux, la récupération invisible, c’est eux qui la font. Chaque minute compte, y compris pour le coach. Savoir ce qu’ils mangent, ce qu’ils boivent, comment ils dorment, c’est capital pour gagner dimanche », a-t-il conclu. Un message fort. Rudi Garcia rappelle sérieusement ses joueurs à l’ordre pour ne pas finir la saison en roue libre et assurer l’essentiel. À bon entendeur.