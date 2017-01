La rentrée a sonné pour les joueurs du PSG. Après une trêve méritée et surtout essentielle pour réparer les têtes afin de préparer au mieux la seconde partie de saison, le club de la capitale entamait son année 2017 avec la réception de Bastia au Parc des Princes pour ces 32es de finale de la Coupe de France. Pour sa première composition de l’année civile, Unai Emery décidait de ne pas envoyer directement ses nouvelles recrues au feu. Lo Celso était absent alors que Draxler démarrait sur le banc ce qui profitait à Ben Arfa et Nkunku. Comme en tout début de saison, l’ancien Niçois était aligné en pointe avec le jeune parisien dans le couloir gauche et Lucas à droite. Trapp était lui titulaire dans les buts. Rabiot faisait lui son retour au milieu.

Le début de rencontre était assez lent. Bastia prenait position dans ses 30 mètres et attendait les joueurs parisiens. Ces derniers tenaient le ballon et tentaient de percer la défense. Le rythme montait d’un cran après un quart d"heure de jeu. Rabiot trouvait Matuidi dans la surface qui ne parvenait pas vraiment à frapper comme il le voulait (20e). Le danger se précisait sur le but de Vincensini et Thiago Silva expédiait sa tête au fond des filets en reprenant ce corner de Lucas (1-0, 30e). Devant au tableau d’affichage, Paris cherchait immédiatement le but du KO. En contre Nkunku réussissait à terminer le travail mais l’arbitre lui indiquait, à juste titre, une position de hors-jeu (37e).

Draxler s’offre une première très remarquée

Le PSG était tout de même récompensé par ce but signé Rabiot. De retour à la compétition, le milieu de terrain envoyait une belle frappe des 30 mètres qui faisait mouche, avec l’aide d’une petite faute de main du gardien (2-0, 43e). Le PSG regagnait les vestiaires avec une avance confortable et sans vraiment s’inquiéter puisqu’’en face, seul Saint-Maximin parvenait à faire des différences et à offrir un peu de spectacle. A peine la seconde période entamée, le PSG déroulait. Nkunku lançait les hostilités par un très beau but, son premier chez les pros, (3-0, 48e). Le jeune milieu de terrain indiquait la marche à suivre à ses coéquipiers qui n’allaient pas se faire prier pour véritablement détruire Bastia. Durant cette seconde période, les buts parisiens vont en effet s’enchainer.

Très remuant depuis le début de la rencontre, Ben Arfa alertait Thiago Motta dont la tête plongeante terminait au fond (4-0, 57e). Dans la minute suivante, Rabiot, très bon ce soir, sortait à la place de Draxler (58e). La nouvelle recrue parisienne régalait d’entrée avec une transversale d’exception mais c’est bien Lucas qui obtenait et transformait un penalty (5-0, 63e). Paris multipliait les offensives alors que le match se dirigeait vers la fin. Après une première tentative spectaculaire, Di Maria marquait lui aussi son petit but sur un service de Meunier (6-0, 77e). La soirée n’était pas encore terminée. Muet devant la cage bastiaise malgré de nombreuses tentatives, Ben Arfa s’offrait une seconde passe décisive dans cette soirée en permettant à Draxler de terminer le travail de son équipe d’un joli piqué (7-0, 89e). C’était soir de fête au Parc des Princes où le PSG se qualifie pour les 16es de finale et entame l’année sur une très bonne note.

L’homme du match : Lucas (8,5) : excellent match de la part du Brésilien qui aura donné le tournis aux défenseurs adverses tout au long de la rencontre. Son travail de percussion et sa folle conduite de balle ont amené le danger dans la surface corse. Il tente un enchaînement compliqué sur cette ouverture de Thiago Silva (9e). Il a aussi très bien tiré ses coups de pied arrêtés (17e) avec ce corner décisif pour la tête de Thiago Silva (30e). C’est aussi lui qui provoque et transforme le penalty de son équipe (63e). Remplacé par Di Maria (67e) qui a eu le temps de tenter un geste fou (75e) et de marquer (77e).

PSG :

Trapp (5,5) : préféré à Areola dans la cage parisienne, il n’a absolument rien eu à faire en première période. Il s’est simplement montré sur cette sortie un peu hasardeuse dans laquelle il touche son capitaine (38e) qui sortira blessé à la pause. En deuxième mi-temps, il a observé son équipe dérouiller le Sporting et n’a presque pas touché le ballon. Compliqué de le juger sur le match de ce soir.

Meunier (7,5) : on l’a vu sur la fin de rencontre ce soir. Assez discret sur son côté, il n’a pas eu besoin de réellement s’engager défensivement. Jamais mis en difficulté ou presque, il a essayé de se montrer dans le travail offensif. Il a délivré quelques centres dangereux (5e, 33e, 75e), dont le dernier a offert le but de Di Maria (77e). Sérieux dans son implication malgré des petites pertes de balle un peu maladroite.

Marquinhos (7) : dominateur dans le jeu aérien, toujours serein dans ses interventions (71e, 80e) et régulièrement bien placé, le défenseur brésilien a effectué une rencontre impeccable. Certes, il n’a pas été débordé par le travail mais il a su rester concentré tout au long de la partie. Certaines de ses passes ont cassé les lignes, ce qui a permis à son équipe de faire avancer le jeu (26e).

Thiago Silva (6) : auteur d’un excellent jeu long comme pour Lucas (9e), il marque un joli but de la tête « à la Cavani » en coupant au premier poteau (30(). Très sérieux en première période, il s’est plaint de l’arrière de la cuisse après une intervention de Trapp qui l’a percuté (38e). Il a préféré laisser sa place à la pause à Kimpembe (5,5) (46e). Comme son capitaine, il n’a pas eu grand-chose à faire mais il l’a bien fait. L’arbitre aurait pu lui donner un avertissement après une altercation avec Djiku (58e).

Kurzawa (6) : un peu comme son homologue à droite, il n’a pas eu grand-chose à faire. Il a tenté d’amener son travail de percussion côté gauche mais il n’a pas toujours été bien servi. Finalement, il a été moins offensif qu’à l’ordinaire et a préféré rester derrière pour mieux relancer et offrir des solutions. Défensivement, il a dû contenir le feu follet Saint-Maximin mais il a tout de même été promené par Djiku sur cette première incursion (16e).

Rabiot (8) : pour son retour à la compétition, l’international français a offert une bonne prestation. Il a souvent cherché ses partenaires dans les espaces comme pour Matuidi (20e). Son activité lui a permis de récupérer pas mal de ballons dans les pieds adverses et de devancer des passes. Il est récompensé par ce but marqué de loin (43e). Même défensivement il a rendu un bon travail avec cette interception dans les pieds de Nangis (35e). Remplacé par Draxler (58e) qui effectuait ses premiers pas officiels sous le maillot parisien. L’Allemand a régalé par ses passes lumineuses dans le dos de la défense. Il a joué sans pression, le match étant déjà plié lors de sa rentrée. C’est même lui qui termine le travail d’un joli but en piqué (89e).

Thiago Motta (7) : disponible pour ses coéquipiers, il n’a pas hésité à redescendre bas pour aller chercher le cuir et à se glisser entre les lignes pour offrir des solutions. Il a pris un sacré courant d’air face à Saint-Maximin (25e) et n’a pas toujours bien assuré ses passes, notamment en début de rencontre où il a connu du déchet. Bien mieux ensuite avec notamment ce joli but marqué d’une tête plongeante (57e). Globalement, il a donné satisfaction.

Matuidi (6) : discret dans un premier temps, il a mis un gros quart d’heure à se distinguer avec cette première percée (17e) et cette frappe du droit en rupture (20e). Comme souvent, il a donné pas mal de verticalité au jeu de son équipe et s’est montré assez disponible en cherchant les espaces. Il est un peu retombé dans l’anonymat en seconde période et n’a pas toujours réalisé les bons choix (73e).

Lucas (8,5) : voir ci-dessus.

Ben Arfa (7,5) : il profitait de la mise au repos de Cavani pour être aligné en pointe, comme en tout début de saison. Il n’a finalement pas vraiment occupé cette position de 9 et a beaucoup dézoné au milieu de terrain, offrant quelques solutions et libérant des espaces (33e). Il a bien combiné bien avec ses partenaires en offrant parfois de superbes ballons comme pour la tête victorieuse de Motta (57e) et le but de Draxler (89e). Il est également présent sur le but de Di Maria (77e). Il a aussi connu un très mauvais choix alors que Nkunku se trouvait seul face au but (22e) mais globalement, il a réalisé un bon match. Il lui a manqué un petit but. Ce n’est pas faute d’avoir tenté (21e, 73e, 79e, 83e).

Nkunku (7,5) : le jeune joueur formé au centre de formation a rendu une belle copie. S’il a souvent été pris en position de hors-jeu en première mi-temps, le milieu de terrain, qui n’évoluait pas à son vrai poste, a donné satisfaction pour son activité et sa justesse. Seul devant le but, Ben Arfa doit lui donner le ballon (22e) et il voit un but lui être refusé (37e). Il marque finalement un très beau but en tout début de seconde période (48e). Libéré, il a souvent joué dans les intervalles et a gêné l’équipe de Bastia. Prometteur.

Bastia :

Vincensini (2) : un cauchemar ? Malheureusement non pour ce jeune gardien (23 ans). Le remplaçant de Leca ne peut rien sur la superbe tête décroisée de Thiago Silva (30e), ni sur la magnifique frappe de Nkunku (48e ). Par contre, il n’est pas irréprochable sur le but de Rabiot (43e ), alors qu’il avait le temps de voir venir le ballon. Les buts de Thiago Motta, Lucas, Di Maria et Draxler achèvent enfin une soirée très difficile pour le gardien bastiais.

Djiku (3,5) : pas toujours titulaire en championnat (6 titularisations en L1 cette année), il est l’auteur d’un match solide dans lequel il a dans un premier temps parfaitement contenu Kurzawa dans son couloir. Auteur de montées tranchantes et de centres intéressants (15e ). Mais il se fait bouger sur l’ouverture du score de Thiago Silva (30e), alors qu’il avait le capitaine parisien au marquage sur le corner. Sombre comme le reste de son équipe ensuite.

Marange (2) : le plus discret des trois défenseurs centraux bastiais ce soir. Il s’est parfois trop jeté (32e ). L’ancien Bordelais a cependant été efficace dans le jaillissement dans les pieds des attaquants adverses. Mais à l’image de son équipe, il coule complètement en seconde mi-temps en prenant un jaune (56e) et en provoquant le pénalty sur Lucas (63e).

Peybernes (3,5) : auteur de beaux sauvetages sur des actions chaudes parisiennes comme sur un centre dangereux de Meunier (5e) et sur Ben Arfa (45e) alors que l’ancien Niçois filé seul au but. Le natif de Toulouse réalise un match propre malgré les sept buts encaissés.

Keita (4) : replacé troisième défenseur central ce soir, cet habituel milieu de terrain a lui aussi réalisé un match correct. Intéressant dans sa lecture du jeu, il a fait de gros retours défensifs comme sur Matuidi à la 20e. Il a disparu ensuite, comme le reste de son équipe ;

Bengtsson (2) : soirée difficile pour le Suédois. Si le jeu s’est plus déroulé de l’autre côté en première mi-temps, il aura pris l’eau dès que Meunier a voulu prendre son couloir. Le centre de Ben Arfa qui mène au but de Motta part aussi de sa zone. Inexistant offensivement, un match à oublier.

Mostefa (3) : l’international algérien a été bien seul au milieu ce soir. Souvent pris de vitesse par les incursions parisiennes, il aura cependant brillé par la qualité de ses relances. Le capitaine bastiais aurait gagné à être plus soutenu par ses coéquipiers dans sa zone.

Saint-Maximin (4) : de beaux enchainements de dribbles, avec notamment un magnifique passement de jambes sur Thiago Motta (25e). Mais il a parfois trop gardé la balle, alors qu’il y avait mieux à faire en jouant plus simplement. Ses crochets ont pourtant été redoutables et ont constitué le principal danger pour la défense adverse. Il se fait manger par Lucas (37e) mais sans conséquence puisque le but est refusé pour une position de hors-jeu de Nkunku. Invisible en seconde période jusqu’à une belle incursion sur le côté droit et un beau centre à ras de terre qui n’a malheureusement rien donné pour les Bastiais (70e).

Ngando (2) : excepté une belle montée à la 33e , le joueur de 24 ans a été complètement invisible dans ce match. Remplacé par Diallo dès la 55e, qui n’a rien apporté non plus.

Danic (2) : l’ancien Lyonnais est bien rentré dans son match avec un beau pressing et des passes propres. Mais il a ensuite complètement disparu de la circulation. Le joueur de 35 ans était sans doute trop dépassé physiquement pour exister ce soir.

Nangis (2) : la vie d’un attaquant de pointe peut être parfois difficile et ça a été le cas pour l’ancien Caennais. Repris en début de match par son entraineur, car son positionnement était jugé trop haut, il aura eu le mérite de tenter le pressing. Le remplaçant de Crivelli manquait de poids et était vraiment trop seul pour faire des différences.