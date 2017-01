Le Paris Saint-Germain a débuté l’année comme il l’a terminé, c’est-à-dire avec un carton. Le 21 décembre dernier, les hommes d’Unai Emery ont atomisé le FC Lorient en Ligue 1 sur le score de 5 à 0. Après un match amical remporté face au Club Africain (3 à 0), les Parisiens ont retrouvé le Parc des Princes ce samedi et se sont largement imposés 7 à 0 face à une équipe de Bastia impuissante. Ils ont encore fait preuve d’une efficacité offensive, ce qui leur a manqué parfois en première partie de saison. On peut noter aussi que le PSG, sans son buteur numéro un Edinson Cavani, a trouvé la mire avec sept buteurs différents.

Thiago Silva, Adrien Rabiot, Christopher Nkunku, Thiago Motta, Lucas Moura, Angel Di Maria et enfin Julian Draxler ont marqué. L’ancien joueur de Wolfsbourg a été lancé dans le dos de la défense par Hatem Ben Arfa à la 89ème minute et a terminé en plaçant une frappe lobée du pied droit. Un but à la saveur particulière pour l’Allemand puisqu’il s’agissait de son premier lors de son premier match officiel sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il s’agissait aussi de son premier match en France et au Parc des Princes en tant que joueur du PSG. De quoi forcément faire plaisir à Draxler qui quelques heures plus tôt avait été bizuté par ses coéquipiers.

Le PSG est sous le charme de Draxler

Outre son but, l’Allemand, entré à la 58ème minute, s’est montré disponible auprès de ses nouveaux coéquipiers, a délivré quelques belles passes et a joué sans pression. En conférence de presse après la rencontre, Unai Emery a été satisfait de la prestation de sa recrue : « Aujourd’hui, c’est bien que l’équipe ait gagné. Julian a marqué un but, il a fait un bon match. Pour moi, il était aussi important de ne pas encaisser de but. On en avait parlé avant le match. Concernant les statistiques du joueur, les statistiques de l’équipe, je crois que c’est bon pour la confiance du joueur et de l’équipe. Aujourd’hui il y a eu beaucoup de buts. Il (Draxler) a vite trouvé sa place dans l’équipe. C’est très bon ».

Si Draxler a fait l’unanimité sur le terrain, il est aussi déjà apprécié par le vestiaire parisien comme l’a avoué Thiago Motta, l’un des tauliers de l’équipe parisienne : « Il est très bien. Son adaptation se passe très bien. L’impression que l’on a c’est qu’un très bon garçon est arrivé dans le vestiaire. Il sait où il est. Il est arrivé dans une équipe où il y a beaucoup d’objectifs. On doit toujours être ambitieux, avec cette mentalité de gagnants. Lui est aussi habitué à ça puisque je pense qu’avec l’Allemagne c’est la même chose. C’est un joueur qui est habitué à jouer des matches importants, à avoir des objectifs élevés. On est content. Je suis certain qu’il va élever notre niveau de jeu ». Contrairement à d’autres recrues parisiennes, Julian Draxler fait déjà l’unanimité au PSG Un bon point pour l’Allemand.