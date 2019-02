Pas de MCN ce mardi soir en quart de finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Dijon. Neymar et Cavani sont toujours blessés et Kylian Mbappe, dernier représentant du trio, auteur d’un doublé contre Nîmes samedi, était laissé sur le banc des remplaçants par son entraîneur Thomas Tuchel. Le champion du Monde 2018 avec l’équipe de France n’a pas eu la moindre minute de temps de jeu en ce mardi soir, l’Allemand préférant faire rentrer ses jeunes pousses.

Mais contre Dijon (3-0), le Paris SG n’a pas eu besoin de ses trois stars. En effet, un homme avait décidé de faire le show et de faire trembler les filets. Il s’agit de l’Argentin, déjà flamboyant contre Manchester United, Angel Di Maria. Il a ouvert le score rapidement avec une balle piquée qui lobe le portier adverse et a ajouté un second but, toujours en première période alors qu’il voulait offrir une réalisation à son compère de l’attaque Eric-Maxim Choupo Moting. Mais ce n’est pas tout. L’international argentin a été dans tous les bons coups et a régalé le public de quelques arabesques.

« On a essayé de bloquer les couloirs, mais il a été inspiré ce soir »

Les autres joueurs aussi étaient sans voix de sa performance à commencer par Thomas Meunier : « Angel hein ! Toujours là ! Il peut être un peu absent pendant quarante ou cinquante minutes et d’un coup nous faire deux assists (passes décisives, ndlr) comme à Manchester ou bien deux buts comme ce soir. Il dribble cinq joueurs, il met une pichenette. C’est du grand Angel, tout le monde connait ses qualités. C’est aussi un des joueurs qui avait besoin d’énormément de confiance et le coach a apprivoisé un peu Angel, comme beaucoup d’autres joueurs et c’est là qu’on voit la différence et l’aspect psychologique ».

On retrouvait, peu ou prou, le même regard chez les adversaires du soir. « Il est impressionnant, mais sur le moment, on est concentré sur notre équipe. On ne va pas commencer à admirer les joueurs qui sont en face. Il nous a énormément mis en difficulté. Je prends beaucoup de plaisir à le voir jouer quand je ne suis pas son adversaire. Ce soir il a encore fait un grand match donc c’est dommage pour nous. Il marque deux buts, il a plutôt été étincelant. On a essayé de bloquer les couloirs, mais il a été inspiré ce soir », expliquait un brin amer le milieu offensif dijonnais Frédéric Sammaritano. Avec un Di Maria à ce niveau, le PSG peut dormir tranquille et attendre patiemment le retour de Neymar.