Le 8e tour de Coupe de France a eu lieu ce week-end avec quelques surprises de taille. On retiendra notamment les qualifications de Houilles (Yvelines) et de Still (Bas-Rhin), tous les deux équipes de Régional 3, soit la 8e division française. La formation francilienne a battu les Guyannais de l’AS Matoury (2-1) quand les Alsaciens ont eu besoin des prolongations pour venir à bout de Rombas (2-1). Houilles et Still seront les deux petits poucets des 32es de finale dont le tirage au sort a lieu ce soir à 19h.

Il faut noter que ce week-end a fait pas mal de victimes chez les clubs de Ligue 2 puisqu’ils ne sont plus que 12. C’est l’heure pour la Ligue 1 de faire sa rentrée. S’il reste encore deux rencontres à jouer pour valider le tirage au sort complet (Epinal-Blanc-Mesnil et Gemenos-GFC Ajaccio ont du être reporté à cause de la météo ce week-end, ndlr), toutes les équipes sont réparties en quatre zones dîtes "géographiques" de 16. Il y a 5 formations de Ligue 1 par groupe. La cérémonie a lieu dans le 15e arrondissement de Paris au Salon Nework des Yachts de Paris et est à suivre sur notre site. Les matches se tiendront le week-end du 6-7 janvier.

Le tirage au sort :

Sochaux (L2) - Amiens (L1)

Still (R3) - Troyes (L1)

Avallon (N3) - Chambly (N)

Schiltigheim (N2) - Auxerre (L2)

Strasbourg (L1) - Dijon (L1)

Nancy (L2) - Olympique Lyonnais (L1)

Fleury (N2) - Biesheim (N3)

Entente SSG (N) - Epinal (N2) ou Blanc Mesnil (N3)

Canet-en-Roussillon (N3) - Imphy Decize (R1)

Pontarlier (N3) - Montpellier (L1)

Fabrègues (N3) - Bourg-en-Bresse (L2)

Toulouse (L1) - Nice (L1)

Yzeure (N2) - Monaco (L1)

Colomiers (N2) - Le Puy (N2)

Gemenos (N3) ou GFC Ajaccio (L2) - Grenoble (N)

Saint-Etienne (L1) - Nîmes (L2)

Le Mans (N2) - Lille (L1)

Chartres (N2) - Tours (L2)

Senlis (N3) - Nantes (L1)

Marseille (L1) - Valenciennes (L2)

Saint-Lô (N3) - Auvervilliers (N3)

Dunkerque (N) - Metz (L1)

Lens (L2) - Boulogne-sur-Mer (N)

Hazebrouk (R1) - Caen (L1)

Les groupes du tirage au sort :

Groupe A :

Auxerre (L2), Amiens (L1), Nancy (L2), Biesheim (N3), Avallon (N3), Dijon (L1), Entente SSG (N), Troyes (L1), Chambly (N), Sochaux (L2), Fleury (N2), Olympique Lyonnais (L1), Strasbourg (L1), Epinal (N2) ou Blanc Mesnil (N3), Schiltigheim (N2), Still (R3)

Groupe B :

Fabrègues (N3), Monaco (L1), Saint-Etienne (L1), Yzeure (N2), Pontarlier (N3), Canet-en-Roussillon (N3), Bourg-en-Bresse (L2), Gemenos (N3) ou GFC Ajaccio (L2), Grenoble (N), Le Puy (N2), Montpellier (L1), Nîmes (L2), Nice (L1), Imphy Decize (R1), Toulouse (L1), Colomiers (N2)

Groupe C :

Auvervilliers (N3), Chartres (N2), Metz (L1), Nantes (L1), Saint-Lô (N3), Valenciennes (L2), Le Mans (N2), Lille (L1), Marseille (L1), Lens (L2), Hazebrouk (R1), Caen (L1), Tours (L2), Boulogne-sur-Mer (N), Dunkerque (N), Senlis (N3)

Groupe D :

Angoulême (N3), Châteauroux (L2), Niort (L2), Guingamp (L1), Lorient (L2), Bordeaux (L1), Houilles (R3), PSG (L1), Angers (L2), Stade Briochin (N2), Rennes (L1), Concarneau (N), Granville (N2), Saint-Malo (N2), Vannes (N3), Les Herbiers (N)