La Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand Lille était le théâtre ce mercredi du tirage au sort des 8es de finale de Coupe de la Ligue BKT. Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille ; Olivier Baudry, Directeur Général du Stade Pierre Mauroy, et Nathalie Boy de la Tour, Présidente de la Ligue de Football Professionnel, étaient les maîtres de cérémonie.

Ouleye Sarr, joueuse du LOSC, et Pascal Cygan, ancien Dogue, effectuaient eux le tirage. Ce tour est marqué par l’entrée en lice des clubs qualifiés en Coupe d’Europe, et notamment du Paris SG, vainqueur des cinq dernières éditions de la compétition. Le club de la capitale se déplacera sur la pelouse d’Orléans, pensionnaire de Ligue 2. L’Olympique Lyonnais ira de son côté à Amiens.

L’Olympique de Marseille recevra pour sa part le RC Strasbourg. L’AS Monaco, en grande difficulté ces derniers temps, accueillera de son côté le FC Lorient. À noter l’affiche entre le Stade Rennais et le FC Nantes. Le Havre défiera le vainqueur de Nîmes-ASSE, 16e de finale qui avait été remis pour cause d’intempéries. Les rencontres auront lieu les 18 et 19 décembre prochains.

Le tableau complet des 8es de finale :

Olympique de Marseille (L1) - Strasbourg (L1)

Nice (L1) - Guingamp (L1)

Monaco (L1) - Lorient (L2)

Stade Rennais (L1) - Nantes (L1)

Orléans (L2) - Paris SG (L1)

Le Havre (L2) - Nîmes (L1) ou Saint-Étienne (L1)

Amiens (L1) - Olympique Lyonnais (L1)

Dijon (L1) - Girondins de Bordeaux (L1)

Jour de tirage ! Rendez-vous à partir de 12h00 sur notre page Facebook pour suivre en direct le tirage au sort des 8es de finale de la @CoupeLigueBKT@0uleyeSarr, joueuse du @LOSC_Feminines, et Pascal Cygan, ancien joueur du @losclive effectueront le tirage pic.twitter.com/WDPez3KL0Y — Coupe de la Ligue BKT (@CoupeLigueBKT) 14 novembre 2018