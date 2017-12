Le Paris Saint-Germain retrouvait ce soir le Stade de la Meinau et le RC Strasbourg, seul vainqueur du PSG cette saison (2-1), pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. En fin d’après-midi, l’Olympique de Marseille s’était incliné aux tirs au but face au Stade Rennais en Bretagne. Pour le club de la capitale, les choses étaient bien différentes puisque les hommes d’Unai Emery semblaient décidés à faire d’emblée des différences et à pousser les Alsaciens à la faute. Ainsi, Cavani tentait une frappe en dehors de la surface mais sa tentative était stoppée par le portier de Strasbourg (3e). Après une volée de Dani Alvès (5e), Idriss Saadi tentait de répondre mais Kevin Trapp déviait la tentative de l’ancien de Courtrai (9e). Le PSG allait finalement trouver la faille. Sur un centre de Di Maria, Salmier déviait le cuir dans son propre but alors qu’aucun danger ne semblait être présent (0-1, 13e).

Mais ça allait pas s’arrêter là. Sur une belle passe de Pastore, Di Maria tentait d’aller vers le ballon mais Oukidja sortait à sa rencontre. S’il interceptait, il relâchait ensuite le cuir qui revenait vers El Fideo, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (0-2, 26e). Mais le Paris Saint-Germain s’endormait peu à peu quand les locaux s’enhardissaient. Ainsi, Sur une reprise totalement ratée, Anthony Gonçalves transmettait le ballon à Jérémy Grimm, qui mettait la pression sur Kimpembe et dont la frappe croisée trompait Trapp (1-2, 36e). La première période s’achevait ainsi après une grosse demi-heure du Paris Saint-Germain puis les Strasbourgeois finissaient par se réveiller.

Lyon s’effondre à Montpellier

Au retour des vestiaires, les hommes de Thierry Laurey continuaient à essayer de revenir au score mais Salmier n’arrivait pas à reprendre un coup franc correctement (48e). Sauf que c’était la seule vraie occasion de Strasbourg. Et peu après l’heure de jeu, le Paris Saint-Germain allait s’offrir un peu d’air. Sur un beau décalage de Marco Verratti, Thomas Meunier servait Dani Alvès dans la surface, le Brésilien n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (1-3, 62e). Quasiment dans la foulée, Oukidja, le portier, cédait sa place à Bonnefoi (68) qui effectuait une superbe parade sur une frappe de Javier Pastore (73e). Mais l’homme de ce match est sans constestation Thomas Meunier qui offrait sa deuxième passe décisive pour Julian Draxler (1-4, 78e). En toute fin de match, Mbappé trouvait même le poteau de Bonnefoi sur une frappe puissante en angle fermé (85e). Mais Blayac réduisait l’écart d’une frappe suirpuissante qui battait Trapp (2-4, 88e).

Dans l’une des autres rencontres de la soirée, l’Olympique Lyonnais se déplaçait dans l’Héraut pour affronter le MHSC, avant d’accueillir dimanche l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium. La rencontre allait s’emballer rapidement puisque Myziane Maolida trouvait l’ouverture d’une belle frappe (0-1, 10e). Mais les joueurs de Michel der Zakarian ne se laissaient pas abattre pour autant. En effet, Souleymane Camara permettait aux siens de revenir (1-1, 17e) avant de donner l’avantage à Montpellier cinq minutes plus tard (2-1, 22e). Et juste avant la pause, Junior Sambia venait se mêler à la fête et inscrire le troisième but héraultais (3-1, 45e). En deuxième période, même si la possession de balle était équilibrée, c’est l’OL qui tentait des frappes (3 mais sans en cadrer aucune). Sauf que le MHSC allait obtenir un penalty, transformé par Bérigaud (4-1, 86e). A quatre jours du choc contre l’OM, l’OL est dans le doute...

Les résultats de la soirée :

Amiens 2-1 Tours : Kolta (16e), Bourgaud (45+1) pour Amiens ; Mancini (90e) pour Tours

Lille 1-1 Nice (2 tab 3) : Luiz Araujo (7e) pour Lille pour Lille ; Balotelli (58e) pour Nice - tirs au but en cours

Montpellier 4-1 Lyon : Camara (17e, 22e), Sambia (45e), Bérigaud (86e, sp) pour Montpellier ; Myziane Maolida (10e) pour l’OL

Strasbourg 2-4 PSG : Grimm (36e), Blayac (88e) pour Strasbourg ; Salmier (13e, csc), Di Maria (26e), Dani Alvès (62e), Draxler (78e) pour le PSG