C’est l’argument massif des défenseurs de la Coupe de la Ligue : cette compétition est le chemin le plus rapide pour participer à une Coupe d’Europe (la Ligue Europa). Plus que jamais, le chemin est proche de son terme puisqu’il ne reste désormais plus que deux rencontres. Les quarts de finale ont en effet rendu leur verdict.

Sans briller à Nice, l’AS Monaco s’est qualifiée mardi soir pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Le club de la Principauté a été rejoint, ce mercredi soir, par le PSG, Rennes (victorieux de Toulouse) et Montpellier vainqueur à Angers. De quoi envisager d’alléchantes affiches pour le dernier carré de la compétition. Le tirage au sort a été effectué par le cycliste, et sprinteur, de la FDJ, Arnaud Démare, qui a désigné les rencontres suivantes : Rennes - PSG et Monaco-Montpellier.

Pour le Stade Rennais, ce tirage s’avère particulièrement compliqué surtout après la gifle (1-6) reçue il y a quelques jours au Roazhon Park face à la bande à Neymar. Pour Monaco, il s’agira d’accéder pour la deuxième fois consécutive en finale après le cuisant échec de la saison dernière au Groupama Stadium face au Paris SG (1-4). Montpellier tentera de s’inspirer de son résultat nul en championnat (1-1) à Louis II. Pour rappel, la finale de la Coupe de la Ligue se déroulera au Matmut Atlantique à Bordeaux le 31 mars prochain.

Les rencontres des demi-finales (30, 31 janvier) :

Rennes - PSG

Monaco - Montpellier