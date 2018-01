Cette semaine, c’était semaine de coupes en France ! Après la Coupe de France et ses 32es de finale voici maintenant la Coupe de la Ligue avec les quarts. Ce soir, en guise de première partie, l’AS Monaco se déplaçait non loin de sa Principauté pour affronter l’OGC Nice. On était donc curieux de savoir à quoi allait ressembler la cuvée de ses deux formations en cette nouvelle année. Lucien Favre devait se passer de Mario Balotelli ce soir tout comme Leonardo Jardim de Falcao. En revanche, Alassane Pléa et Guido Carrillo étaient bien présents pour animer et tenter de finir les offensives de leurs 10 coéquipiers. On s’attendait donc à une rencontre avec du spectacle et en première période, on n’a pas du tout été déçu.

Dès la deuxième minute, les Niçois se montraient. Srarfi, bien servi en appui par Pléa envoyait une frappe trop écrasée pour inquiéter plus que cela Benaglio. Dans la foulée, Monaco allait ouvrir le score. Sur le côté gauche de la surface de réparation, Keita Baldé envoyait un centre parfait pour la tête de Lemar, blessé longtemps lors de la première partie de saison, qui trompait Benitez de façon parfaite (0-1, 3e). Les Niçois remuaient bien mais Monaco pensait doubler la mise tandis que Lemar était signalé en position de hors jeu. Mais ce soir, c’était une soirée de première. En effet, l’arbitrage vidéo était utilisé pour la première fois dans nos contrées.

Nice va devoir travailler la finition

Ainsi, le but d’Alassane Pléa a pu être validé. Sur une belle passe d’Allan Saint-Maximin, ancien Monégasque, l’ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais fixait Jemerson puis trompait Benaglio d’un plat du pied digne de la grande époque de Thierry Henry (1-1, 18e). Tous ensuite essayaient de marquer le but qui allait donner l’avantage à leur équipe sans y parvenir. Sauf Diakhaby. L’ancien Rennais était à la réception d’un nouveau centre parfait de Keita Baldé et effectuait une incroyable demi-volée qui, juste avant la mi-temps, donnait un but d’avance à l’AS Monaco (1-2, 37e). C’est ainsi qu’à la pause, les hommes de Leonardo Jardim avaient un pied en demi-finale.

Au retour des vestiaires, les Niçois donnaient tout pour revenir au score, mais, malgré les dribbles incroyables et vifs d’Allan Saint-Maximin, qui avait visiblement envie de se montrer face à ses anciens dirigeants, les Aiglons ne parvenaient pas à trouver la faille dans une défense qui paraissait au bord du gouffre pendant de longues minutes. Comme un symbole, Pierre Lees-Melou, seul au six mètres sur un centre de Pléa, croisait trop sa reprise de la tête (64e). La Physionomie de cette seconde période était bien claire. Les Niçois dominaient assez largement, mais ne parvenaient pas à être efficace dans le dernier geste quand les Monégasques, eux, usaient de contres sans se montrer vraiment dangereux. Mais, malgré tout, l’ASM l’a emporté et se qualifie donc pour les demi-finales. Demain se joueront les autres quarts : Rennes-Toulouse (18h45), Amiens-PSG (21h05) et Angers-Montpellier (21h05) et on saura enfin qui sont les quatre équipes à n’avoir plus que deux rencontres à gagner pour se retrouver européen la saison prochaine.

Revivez le film du match sur notre live commenté.