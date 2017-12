Le Stade Rennais accueillait l’Olympique de Marseille au Roazhon Park pour le compte des 8es de finale de Coupe de la Ligue. Wahbi Khazri allumait la première mèche sur un mouvement initié par Yoann Gourcuff et Hamari Traoré, mais Yohan Pelé se couchait bien (2e). Le portier phocéen négociait bien une tentative lointaine écrasée de Benjamin Bourigeaud quelques instants plus tard (6e). Le milieu de terrain rennais s’essayait une fois encore aux abords de la surface, mais son tir dévié n’inquiétait pas le moins du monde l’Albatros (10e). Mais les Ciel-et-Blanc, qui confisquaient le cuir dans le premier quart d’heure, qui ouvraient finalement le score. Kostas Mitroglou, au cœur des débats ces derniers jours, ouvrait le score. Le Grec, étonnamment libre dans les six mètres, reprenait de la tête un centre de Clinton Njie, bien lancé par Hiroki Sakai (0-1, 13e). Franck Zambo Anguissa, après une récupération haute dans le camp breton, se projetait mais enlevait trop sa frappe (15e).

Njie ratait ensuite une occasion en or. Le Camerounais préférait l’option individuelle à la solution Mitroglou et était contré par deux fois (18e). Benjamin André sonnait la révolte, mais son tir passait à côté (20e). Le milieu de terrain des Rouge-et-Noir, homme de base de Sabri Lamouchi depuis son arrivée, se voyait récompensé de ses efforts quelques minutes plus tard. Lâché au marquage par Aymen Abdennour, il reprenait victorieusement un coup franc excentré botté par Khazri (1-1, 22e). Bourigeaud, à la suite d’un coup franc mal dégagé plein axe par la défense olympienne, plaçait une volée du gauche non cadrée (28e). Les débats s’animaient et les duels s’intensifiaient. Romain Danzé était tout près de donner l’avantage aux siens, mais manquait sa reprise sur un service de Rami Bensebaïni, entré en lieu et place de Ludovic Baal quelques minutes plus tôt (38e). Les partenaires du capitaine Rolando répondaient par une incursion dangereuse de Lucas Ocampos puis une frappe de Zambo Anguissa sans danger pour Diallo (39e). Score à la pause (1-1).

L’arbitrage au cœur des débats

Au retour des vestiaires, Khazri tentait de réchauffer le public rennais en tentant un lob du milieu de terrain, mais sa frappe passait au-dessus des cages de Pelé (50e). L’OM remettait le pied sur le ballon et repartait de l’avant. Mitroglou ratait complètement sa frappe du gauche (52e). Rennes procédait en contres pour déjouer le plan de jeu marseillais. Et c’est sur une de ces situations que les coéquipiers de Joris Gnagnon prenaient les devants. Bourigeaud envoyait une longue ouverture à destination de Khazri dans la profondeur. Le Tunisien fixait son compatriote Abdennour et plaçait une frappe qui, légèrement déviée par le central, terminait sa course au fond des filets de Pelé (2-1, 57e). Khazri passait tout près d’aggraver le score par deux fois dans la foulée mais le cadre se dérobait (60e et 61e). André touchait ensuite la barre transversale d’une frappe lourde des 25 mètres (64e). S’en suivait un surprenant moment de flottement, l’arbitre Johan Hamel hésitant de longues de minutes à valider un but qui n’existait pas puisque le ballon n’avait jamais franchi la ligne de but...

Valère Germain et Bouna Sarr remplaçaient Florian Thauvin et Jordan Amavi. Le premier se créait immédiatement une occasion de la tête sur un centre venu de la droite de Njie (71e). Mitroglou se voyait ensuite refuser un but de la tête sur corner pour une position de hors-jeu très discutable (75e). Pas de débat en revanche sur la superbe tête décroisée de Germain, sur un centre de Njie, qui prenait Diallo en défaut et remettait les deux équipes à égalité (2-2, 80e). Hamari Traoré, après un relais avec l’inévitable Khazri, ratait le cadre dans la surface de réparation (81e). La tension montait mais le score n’évoluait plus (2-2). Une séance de tirs au but départageait les deux formations. Rennes prenait le meilleur grâce à Diallo, qui sortait les tirs d’Ocampos et Sarr. Score final (2-2, 4 tirs au but à 3).

