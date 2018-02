Officiellement recruté par le Paris Saint-Germain le 23 janvier dernier, Lassana Diarra (32 ans) a dû patienter une petite semaine avant de pouvoir étrenner ses nouvelles couleurs. Entré en jeu en toute fin de match contre Rennes mardi (3-2, demi-finale de la Coupe de la Ligue), le milieu de terrain se sait très attendu dans la capitale. Venu pour épauler Thiago Motta, l’ancien Marseillais n’a pas souhaité s’arrêter face aux médias pour commenter ses premières minutes parisiennes.

Un choix qui peut se comprendre, l’intéressé préférant attendre d’avoir emmagasiner plus de temps de jeu pour se jauger. Mais s’il est encore tôt pour juger les débuts de Lass, ses nouveaux coéquipiers sont plein d’espoirs. À commencer par Neymar.« C’est un grand joueur. On connaît son CV et les qualités qu’il démontre à l’entraînement. C’est quelqu’un que l’on respecte beaucoup en raison de son expérience. Je lui souhaite bonne chance. J’espère qu’il nous aidera beaucoup comme il l’a fait ce soir. Il a fait une bonne entrée. J’espère pouvoir apprendre des choses de lui ».

Un enthousiasme partagé par Giovani Lo Celso. Repositionné au poste de sentinelle, l’Argentin est censé être celui qui devrait subir de plein fouet la venue de Diarra en termes de temps de jeu. Mais pas de quoi la jouer rabat-joie pour le jeune Sud-Américain. « Lass a rejoint le groupe. Je suis content d’avoir vu ce joueur d’expérience arriver. Nous sommes heureux de sa venue ». Enfin, après l’avoir rencontré lorsque Diarra évoluait à l’OM, Marquinhos y est lui aussi allé de son petit compliment. « C’est très bien. c’est un joueur contre qui nous avons déjà joué. Je connais ses qualités.Tout le monde le connaît, j’espère qu’il va beaucoup nous aider sur le terrain ». Autant de messages de sympathie auxquels l’intéressé voudra sans doute répondre en brillant sur le terrain.