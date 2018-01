Neymar se souviendra du traitement que lui ont réservé les Rennais ce mardi 30 janvier en demi-finale de la coupe de la Ligue. Bousculé sur le terrain, le Brésilien a reçu pas mal de coups sans que l’arbitre ne sorte de carton. Des événements qui ne vont pas manquer de relancer le débat sur la protection des joueurs les plus techniques de Ligue 1. D’ailleurs, à l’issue du match, Neymar a concédé que la soirée avait été compliquée pour les hommes en noir. « C’était compliqué pour l’arbitrage aujourd’hui (hier), il y a eu des situations compliquées. Il y a des fois où l’arbitrage vidéo aide et des fois où c’est un peu abusé ».

Car s’il n’a pas voulu faire de déclarations tapageuses, l’international auriverde a bien été agacé par l’attitude des hommes de Sabri Lamouchi. « Ils mettent des coups, et moi je joue au football. Ils provoquent, mais moi aussi je sais provoquer à ma manière avec la balle. Je ne suis pas habitué à mettre des coups. Je ne sais pas comment le faire d’ailleurs ! Je me défends avec le ballon. Je sais qu’ils vont dire que je peux être un bon joueur mais que je provoque trop. Je sais qu’il vont dire ça, mais ils doivent se mettre à leur place. Mais ce n’est pas en mettant des coups qu’ils vont nous arrêter. Je vais les provoquer encore plus et je vais faire gagner mon équipe ».

Une mise en garde à ses futurs adversaires qui a été suivie d’une mise au point. Toujours au coeur d’un gros battage médiatique, Neymar est revenu sur ce que beaucoup ont considéré comme un chambrage sur un Rennais (il a fait mine de lui serrer la main avant de la retirer). « Le foot est un peu chiant en ce moment, parce qu’on ne peut rien faire, tout est polémique. Par exemple, j’ai fait une blague à la fin en présentant ma main et en l’enlevant au dernier moment et ça va créer une polémique alors que c’est le genre de choses que je fais avec mes potes. Pourquoi je ne le ferai pas avec mes adversaires ? Je rigole, c’est une blague ». Pas sur toutefois que les Rennais pensent la même chose.