C’est un Adil Rami serein et particulièrement joyeux qui est apparu en conférence de presse à Clairefontaine. Après avoir réalisé une saison probante avec l’Olympique de Marseille, le défenseur central français a donc intégré la fameuse liste des 23 pour le Mondial. Un choix qui a paru évident aux yeux de Didier Deschamps au moment d’annoncer sa liste. « Il a réalisé une saison excellente avec l’Olympique de Marseille. Il va nous apporter toute son expérience internationale, puisqu’il était présent à l’Euro. Le vécu, l’expérience par rapport à Samuel ou Presnel, c’est important aussi pour l’équilibre, » avait alors expliqué le sélectionneur national.

Outre son vécu en équipe de France, Adil Rami peut endosser légitimement le costume de leader des Bleus. Un rôle qui conviendrait très bien au principal protagoniste surtout au sein d’un groupe comptant plusieurs jeunes joueurs. Taulier du vestiaire marseillais, l’ancien Lillois peut vise légitimement ce statut en sélection nationale.

Adil Rami veut endurcir la jeune génération

« On le sait en équipe de France on a des talents individuels extraordinaires, mais on a besoin aussi de vieux briscards, mais c’est beau à voir en tout cas. J’essaye de répondre présent tous les jours, tous les week-ends, je vis mon rêve à 200%, pour les personnes qui ne trichent pas cela paye toujours, » confie d’abord Rami. Ce dernier a également décrypté plus concrètement ce qu’il pouvait apporter au sein du vestiaire tricolore.

« J’essaye de rester naturel, si je peux conseiller, je conseille, j’essaye d’apporter mes qualités de caractère, de combattant. On va rencontrer des équipes qui vont nous rentrer dedans et c’est là que je peux être utile. Faire comprendre à tous ces talents que parfois il faut laisser le talent et aller au combat. » À n’en point douter, le message est bien passé au sein de l’équipe de France.