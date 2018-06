Un petit avant-goût de la Coupe du Monde 2018 entre deux outsiders. Ce samedi soir, la Belgique affrontait le Portugal, champion d’Europe en titre, au Stade Roi Baudouin. Pour les Diables Rouges, ce match signifiait le début de la campagne de préparation, alors que la Seleção das Quinas disputait sa deuxième rencontre amicale, après le match nul face à la Tunisie (2-2). Pour cette affiche, Roberto Martínez alignait son onze type avec un 3-4-3 mené par le trident offensif Mertens-Lukaku-Hazard. Du côté de Fernando Santos, le sélectionneur devait se passer une fois de plus des services de sa star Cristiano Ronaldo, actuellement en vacances. Plusieurs changements étaient à signaler comparé à la dernière composition, avec notamment la présence de Gelson Martins et Gonzalo Guedes sur le front de l’attaque lusitanienne.

Si la rencontre était amicale sur le papier, ce n’était clairement pas le cas sur le terrain. Le match démarrait sur un rythme intense. Lukaku mettait d’emblée la pression sur la défense adverse, mais le Portugal ne se défilait pas et répondait du tac au tac. Trouvé à l’entrée de la surface, Guedes enroulait, mais ne parvenait pas à attraper le cadre (3e). Dans un système en 3-4-3 où Carrasco et Meunier participaient énormément aux phases offensives, la défense de la Seleção das Quinas. souffrait en ce début de match face à ces faux-ailiers. La vitesse et la vivacité des petits gabarits des Diables Rouges posaient beaucoup de difficultés, même si ces derniers ne se montraient pas réellement dangereux. Côté lusitanien, on procédait principalement en contre. João Moutinho s’essayait de loin, mais sa frappe vicieuse était bien stoppée par Courtois (24e). Côté belge, la première réelle occasion venait d’un exploit individuel de Carrasco, mais son tir du gauche dans un angle fermé filait de peu à côté (31e).

La Belgique a dominé, mais le Portugal a résisté

Au fil de la rencontre, le Portugal prenait le dessus et terminait fort le premier acte. Mais au grand dam des supporters portugais, Bernardo Silva (42e), Gelson Martins (44e) et Guedes (45e) faisaient preuve d’imprécisions dans le dernier geste. Si la Belgique donnait l’impression de maîtriser son sujet en début de match, le Portugal montrait une grande solidité pour contrecarrer les plans des Belges, et prendre le dessus au fil de la rencontre. Au retour des vestiaires, Roberto Martínez remaniait son équipe avec l’entrée en jeu de Benteke (Lukaku), Chadli (Carrasco), Mertens (Januzaj) et Fellaini (Dembélé). Malgré ces nombreux changements, la Belgique conservait son style de jeu, et reprenait la maîtrise du match dans ce début de second acte.

Trouvé à l’entrée de la surface, Jan Vertonghen, qui fêtait sa 100ème sélection avec les Diables Rouges, enroulait un tir du gauche, mais Beto sauvait les siens au profit d’une superbe claquette (55e). Les hommes de Santos acceptaient volontiers de laisser la possession de balle à l’équipe adverse. Ces derniers tentaient de placer quelques flèches grâce à la vitesse de Gelson Martins et Guedes, mais ils se montraient bien trop brouillons. La Belgique poussait, mais la tentative de Meunier était arrêtée une fois de plus par Beto, bien décidé à garder sa cage inviolée (64e). Les deux formations se livraient une rude bataille, mais personne ne parvenait à prendre le pas sur les défenses. Pour la première fois dans l’historique des confrontations directes, ces deux nations se séparaient donc sur un score nul et vierge.