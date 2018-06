Ce soir s’achèvera la phase de poules de la Coupe du Monde 2018. Si les Japonais, les Sénégalais et les Colombiens vont se disputer les deux dernières places qualificatives pour les huitièmes de finale, l’Angleterre et la Belgique, elles, sont déjà qualifiées pour le prochain tour. Les deux formations vont d’ailleurs s’affronter, ce soir à 20h00, pour déterminer qui terminera premier de son groupe et aura la chance de défier le second du groupe H, cité précédemment.

Depuis le début du tournoi, les deux équipes impressionnent. Notamment pour leur faculté à marquer des buts puisque les deux nations sont à +6 de différence de buts en deux rencontres après les deux derniers cartons (6-1 pour l’Angleterre contre le Panama et 5-2 pour la Belgique face à la Tunisie). Cette confrontation nous promet donc des émotions même si forcément, on risque un peu de faire tourner et de faire jouer les « coiffeurs » pour cette ultime rencontre.

Martinez change tout

Du côté anglais, le 3-5-2 devrait être à nouveau de mise. Jordan Pickford gardera encore les buts des Three Lions et sera protégé par une ligne composée de Walker, Stones, double buteur contre le Panama et de Cahill. Au milieu, Lingard et Loftus Cheek seront chargés d’alimenter les offensives tandis que Trippier et Rose joueront les pistons avec un Dier chargé de mettre à mal les contre-attaques belges. Enfin, devant Kane et Vardy devraient être alignés dès le début de la rencontre pour la première fois du Mondial.

Roberto Martinez, lui, devrait quasiment tout changer dans son onze de départ. Si Courtois sera bien le dernier rempart des Diables Rouges, Dendoncker, Boyata et Vermaelen prendront place devant lui. Au milieu de terrain, Nacer Chadli à droite et Adnan Januzaj joueront le rôle de piston pendant que Dembélé et Fellaini disputeront la bataille du milieu. Enfin, devant, Thorgan Hazard et Youri Tielemans devront offrir de bons ballons à Michy Batshuayi.