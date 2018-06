C’est peut-être l’ultime chance pour les joueurs belges de séduire leur sélectionneur Roberto Martinez. En effet, ce dernier va communiquer sa liste des 23 pour le Mondial quarante huit heures après ce match face au Portugal. Une certitude se dégage pour cette rencontre, Martinez va utiliser son traditionnel 3-4-2-1. Dans les buts, on devrait retrouver Thibaut Courtois.

Devant lui, le trio Alderweireld, Kompany, Vertonghen pourrait former la défense. Dans les couloirs et un peu plus avancés, on retrouverait Thomas Meunier à droite et Chadli à gauche accompagnés de Moussa Dembélé. Le génie de Manchester City Kevin De Bruyne évoluerait un cran plus haut et devrait être chargé d’alimenter en ballons le trio Mertens, Lukaku, Hazard.

Le Portugal doit encore se passer de Ronaldo

Du côté portugais, Fernando Santos doit encore un peu bricoler avec les absences de Cristiano Ronaldo et Adrien Silva qui se plaint toujours de douleurs à la jambe. En conflit avec le Sporting CP, Rui Patricio pourrait démarrer la rencontre sur le banc au profit de Beto. Devant lui au sein d’un 4-3-3, la paire Pepe-Ruben Dias pourrait former la charnière centrale.

Sur les côtés, on retrouverait Cedric et Mario Rui. Dans l’entrejeu, Santos devrait opter pour le trio Manuel Fernandes, Joao Moutinho et Bruno Fernandes. En pointe, le sélectionneur lusitanien devrait titulariser Bernardo Silva, Gonçalo Guedes et Gelson Martins. Voilà une belle confrontation entre deux prestigieuses sélections qui devrait tenir toutes ses promesses !