Uruguay-France n’est donc pas la seule rencontre à suivre de près aujourd’hui. Car quelques heures après le match des Bleus contre La Celeste, le Brésil et la Belgique croiseront le fer (20h, en direct sur Foot Mercato) à la Kazan Arena. Et ce match est très important pour le vainqueur du premier quart de finale puisque Brésiliens ou Belges seront en effet les prochains adversaires des Bleus ou des Uruguayens. Afin de rallier les demi-finales avec sa sélection, Tite devrait conserver son 4-2-3-1.

Dans les cages brésiliennes, Alisson garderait la confiance de son entraîneur. En ce qui concerne la défense de la Seleçao, un changement devrait être opéré. Marcelo, absent contre le Mexique suite à sa blessure au dos, devrait retrouver une place de titulaire au poste de latéral gauche, repoussant Filipe Luis sur le banc de touche. Fagner, Thiago Silva et Miranda devraient quant à eux tenir leur place. Mais il n’y a pas qu’au sein de l’arrière-garde que Tite pourrait modifier son onze de départ.

De Bruyne positionné ailier droit ?

Au poste de sentinelle, Casemiro devrait effectivement être remplacé par Fernandinho, le joueur du Real Madrid étant suspendu. Le milieu de Manchester City, toujours remplaçant depuis le début du Mondial, connaîtrait donc sa première titularisation en Russie, et évoluerait ainsi aux côtés de Paulinho, encore séduisant contre les Mexicains lundi. Sur le plan offensif, aucun changement ne devrait être opéré puisque le trio Willian-Coutinho-Neymar devrait bel et bien soutenir Gabriel Jesus.

Pour tenter de stopper l’armada brésilienne, Roberto Martinez devrait lui toujours faire confiance à son 3-4-3 avec Courtois dans les buts. Devant lui, les trois défenseurs Alderweireld, Kompany et Verthonghen devraient conserver leur place. C’est sur le plan offensif que quelques changements pourraient avoir lieu. Si Meunier et Witsel étaient déjà titulaires contre le Japon, les deux milieux belges pourraient finalement être accompagnés par Fellaini et Chadli, qui remplaceraient numériquement Carrasco et Mertens. En effet, le joueur du Napoli laisserait lui sa place en attaque à De Bruyne, qui pourrait évoluer au poste d’ailier droit. Lukaku et Hazard seraient les deux autres attaquants.