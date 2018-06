Quatre ans après sa terrible désillusion et cette défaite contre l’Allemagne (1-7) en demi-finale de sa Coupe du monde, le Brésil espère bien se racheter lors du Mondial 2018 en Russie. Annoncée comme l’un des favoris pour le titre, la Seleção démarre sa préparation aujourd’hui contre la Croatie avec un match amical intéressant (16h). Si les 23 Brésiliens sont déjà connues, Tite va pouvoir tester ses joueurs, qui affronteront ensuite l’Autriche (10 juin) avant de partir en Russie. Et le sélectionneur brésilien devrait aligner un 4-3-3.

Auteur d’une belle saison avec l’AS Roma, demi-finaliste de la Ligue des champions, Alisson devrait démarrer dans les cages, lui qui devrait être le numéro 1 durant ce Mondial. Devant lui, Danilo, Thiago Silva, Miranda et Marcelo pourrait former la défense de la Seleçao. Dans l’entrejeu, le trio Paulinho-Casemiro-Fernandinho devrait débuter. En ce qui concerne l’attaque, Neymar, toujours pas à 100% pourrait ne pas débuter. Les offensives seraient donc animées par Willian, Gabriel Jesus et Coutinho.

La Croatie veut impressionner

En face, la Croatie cherchera à faire forte impression avant cette Coupe du monde, d’autant plus qu’en 2014, les Croates s’étaient arrêtés dès la phase de poules avec notamment une défaite contre le Brésil pour débuter (1-3). L’heure de la revanche a donc sonné et pour tenter de renverser son adversaire du jour, Zlatko Dalic devrait mettre en place un 4-2-3-1.

Danijel Subasic, le gardien de l’AS Monaco, devrait prendre place dans buts croates, comme ça sera le cas durant toute la compétition. L’arrière-garde devrait être composée de Vrsaljko, récent vainqueur de la Ligue Europa avec l’Atlético de Madrid, Lovren, Vida et Strinic. Au poste de sentinelle, Rakitic et Brozovic pourraient démarrer. Modric, qui a lui gagné la Ligue des champions avec le Real Madrid le week-end dernier, devraient être aidé par Mandzukic sur sa droite et Perisic de l’autre côté. À la pointe de l’attaque, Kalinic devrait être titulaire. Des compositions de départ remplies de stars pour offrir un beau spectacle ? Réponse dans quelques heures.

Le onze probable du Brésil : Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Paulinho, Casemiro, Fernandinho - Willian, Gabriel Jesus, Coutinho

La composition probable de la Croatie : Subasic - Vrsaljko, Corluka, Vida, Strinic - Rakitic, Badelj - Rebi, Modric, Perisic - Mandzukic