Ces 8es de finale ont déjà réservé quelques surprises avec notamment l’élimination de l’Espagne par la Russie. Aucun favori n’est à l’abri durant cette Coupe du Monde et le Brésil devra donc se méfier face au Mexique ce lundi à 16h (match à suivre sur notre live commenté). Le vainqueur de cette rencontre affrontera la Belgique ou le Japon, qui s’affronteront un peu plus tard dans la journée à 20h (la rencontre sera aussi à suivre sur notre site). En attendant, voici les compositions probables des deux formations.

Car il va y avoir un petit changement du côté du Brésil par rapport à la victoire face à la Serbie. Alisson Becker sera évidemment dans les buts et si la défense centrale, composée de Thiago Silva, qui récupérera le brassard de capitaine, et de Miranda, ne bougera pas, Marcelo va céder sa place à Felipe Luis. Le latéral gauche n’est pas suffisamment remis de sa blessure au dos survenu lors du dernier match. À droite, Fagner va être préféré à Danilo, qui avait pourtant débuté la compétition.

Le Mexique veut vaincre le malédiction del quinto partido

Au milieu, Tite devrait faire confiance en ses trois hommes forts du moment que sont Paulinho, Casemiro devant la défense et Coutinho. Ce dernier a déjà trouvé deux fois le chemin du but depuis le début de la compétition. Devant non plus, il ne devrait pas y avoir de changement avec les titularisations annoncées de Willian, Gabriel Jesus et Neymar. En face, El Tri va vraisemblablement se présenter en 4-2-3-1. Ochoa sera présent dans le but mais une incertitude demeure en défense.

Avec la suspension de Moreno, Salcedo et Ayala devraient être alignés en défense centrale. Le premier nommé laisserait alors sa place sur le côté droit à Alvarez quand il ne fait guère de doute que Gallardo sera le latéral gauche. Herrera et Guardado seront sans doute titulaires au milieu, derrière une ligne de trois composés de Layun, Vela et Lozano. C’est Chicharito Hernandez qui tentera de conclure les actions et de mettre fin à la fameuse maldición del quinto partido (la malédiction du 5e match, ndlr). Car depuis 1994, le Mexique a été systématiquement battu en 8e de finale.