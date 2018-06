Le monde du football attend impatiemment l’entrée en lice du Brésil dans cette Coupe du Monde. Les hommes de Tite débutent leur Mondial à la Rostov Arena face à la Suisse pour le choc de ce groupe E. A cette occasion, le sélectionneur brésilien devrait aligner son traditionnel 4-3-3. Dans les buts, Alisson démarrera la partie accompagné de la charnière centrale Miranda-Thiago Silva.

Sur les côtés on devrait retrouver Marcelo sur la gauche et Danilo à droite. Au milieu, Tite opterait pour le trio composé de Casemiro, Coutinho et Paulinho. Enfin en attaque, Neymar devrait bien démarrer la rencontre, accompagné de Gabriel Jesus et Willian en pointe. Côté suisse, le sélectionneur Vladimir Petkovic pourrait s’appuyer sur un 4-2-3-1. Dans les buts on retrouverait Sommer, accompagné de la doublette Schär-Akanji en défense centrale.

Dans les couloirs, Ricardo Rodriguez devrait débuter à gauche et Lichtsteiner sur le flanc droit. Devant la défense, le duo Behrami et Xhaka pourraient former le duo dédié à la récupération. En position plus avancée, le trio Embolo, Dzemaili et Shaqiri sont pressentis. Enfin en attaque, le puissant Seferovic sera chargé d’utiliser au mieux les offrandes de ses partenaires. La sélection helvétique va-t-elle réussir à contenir les assauts brésiliens ? Réponse à partir de 20 heures...