Aujourd’hui se jouent les derniers huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Outre la rencontre entre la Suède et la Suisse à Saint-Pétersbourg (à suivre sur notre live commenté), la Colombie rencontre l’Angleterre (rencontre évidemment à suivre aussi sur notre live commenté) à Moscou, dans le stade du Spartak, l’Otkrytie Arena. Le vainqueur de cette rencontre affrontera le vainqueur de la confrontation entre la Suisse et la Suède avant de rencontrer si victoire contre ces dernières il y a le vainqueur du match entre la Russie et la Croatie.

Les Three Lions se sont aisément qualifiés pour ce deuxième tour en terminant deuxièmes de leur groupe derrière la Belgique après des victoires contre la Tunisie (2-1) et le Panama (6-1). Les Colombiens, eux, se sont sortis du groupe probablement le plus homogène de la compétition avec le Japon devant les Sénégalais, mais aussi les Polonais, derniers quart de finalistes du précédent Euro qui s’est joué dans l’Hexagone pendant l’année 2016.

Kane pour asseoir son statut de meilleur buteur de la compétition ?

Pour ce match, José Perkerman devrait se passer à nouveau de James Rodriguez, mais pas de son 4-2-3-1. Ospina, le gardien numéro un est bien présent et sera protégé par Arias, Davinson Sanchez, Yerri Mina, déjà double buteur, et Mojica. Au milieu de terrain, Uribe sera accompagné de Carlos Sanchez qui avait commencé la compétition en défense. Cuadrado sera bien à droite et Muriel remplacera, à gauche, James. Enfin, Quintero sera en soutien de Falcao.

Côté anglais, Gary Southgate devra aligner à nouveau son 3-5-2. Jordan Pickford dans les buts sera protégé par une ligne de trois composée de Walker, de Stones, et de Maguire. Au milieu, Trippier et Young joueront le rôle de piston sur la droite et la gauche d’Henderson. Lingard et Dele Alli, eux, seront en soutien des deux attaquants que sont Raheem Sterling et Harry Kane, ce dernier étant meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations. Du beau spectacle en perspective.