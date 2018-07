« Gio a cette capacité à pouvoir établir un lien avec Leo sur le terrain ». En novembre dernier, au cours d’un rassemblement ponctué par deux matches amicaux contre le Nigeria (défaite 4-2) et la Russie (victoire 1-0), le sélectionneur de l’Argentine Jorge Sampaoli évoquait le profil de Giovani Lo Celso (22 ans) en ces termes en conférence de presse, voyant donc en lui une rampe de lancement pour Lionel Messi (31 ans), star de l’Albiceleste. C’est donc surpris que les observateurs argentins ont vu le milieu de terrain du Paris SG traverser le Mondial en Russie sans disputer la moindre minute en 4 rencontres.

Ce vendredi, le quotidien argentin Clarin, citant des sources internes à la sélection, dévoile les raisons qui ont poussé durablement el Mono, qui sortait d’un premier semestre 2018 de haute volée avec le PSG, sur le banc de touche de la sélection sud-américaine. Le journal avance que c’est la Pulga en personne qui aurait glissé à Sampaoli que le jeu de l’ancien de Rosario Central « n’était pas compatible » avec le sien. Mais un autre épisode expliquerait la décision du coach de ne pas faire appel à Lo Celso.

Lo Celso victime du zèle de Sampaoli ?

Toujours d’après les indiscrétions lâchées par Clarin, le Parisien aurait remporté un tennis-ballon face à l’équipe de Messi lors d’une séance d’entraînement, avec « une facilité déconcertante ». Pire, à l’occasion d’une opposition, le gaucher aurait mis « un petit pont colossal au n° 10 ». Des épisodes qui auraient passablement énervé la star de la sélection et, donc, poussé Sampaoli à ne pas le titulariser ou même l’utiliser pour ne pas le froisser.

Clarin précise toutefois que, dans l’entourage de Lionel Messi, on dément catégoriquement une quelconque influence de ce dernier dans le choix du coach de ne pas faire appel à la révélation du PSG. La publication, si elle ne doute pas de la bonne foi de l’intéressé, craint toutefois que, par souci de vouloir à tout prix mettre le Blaugrana dans les meilleures conditions, Jorge Sampaoli et son staff aient fait du zèle et interprété ces épisodes à l’entraînement en décidant d’écarter Giovani Lo Celso...