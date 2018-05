La Belgique n’y croit toujours pas. International belge expérimenté, Radja Nainggolan (30 ans) a été la principale surprise lors de l’annonce de la liste élargie des 28 Diables Rouges en lice pour disputer la Coupe du Monde en Russie. Non convoqué par le sélectionneur national Roberto Martinez, le joueur de l’AS Roma avait immédiatement réagi en annonçant via son compte Instagram sa retraite internationale. Un crève-cœur pour le Giallorosso.

Forcément interrogé sur les raisons qui l’ont conduit à faire ce choix, Martinez avait dégainé l’excuse tactique. « Radja est un top joueur. La raison est tactique. Ces deux dernières années, l’équipe a travaillé d’une manière spécifique. D’autres joueurs tiennent ce rôle au milieu. » Mais ces excuses ne tiennent pas pour l’homme aux 30 sélections. Interrogé par le média Het Laatste Nieuws, Nainggolan a tout d’abord confié, dans des propos relayés par Le Soir, que le choix de ne plus porter le maillot belge était loin d’être un coup de tête.

Nainggolan ne comprend pas

« J’avais déjà prévu d’arrêter si je n’étais pas autorisé à disputer la Coupe du Monde. Il est vrai que, l’année dernière, j’avais déjà envisagé de ne pas me rendre disponible pour l’équipe nationale. Mais j’espérais encore pouvoir y participer, car disputer une telle Coupe du monde était mon rêve d’enfant. Cela m’est maintenant enlevé. Je le méritais ». Frustré, déçu, le joueur de la Louve a ensuite expliqué comment il avait appris la nouvelle. « Il (Roberto Martinez, ndlr) m’a appelé vers 12 heures pour savoir où j’étais. Je lui ai dit que j’étais à Rome. Nous avons parlé dans l’hôtel Hilton près de l’aéroport. Ma première pensée était que j’étais repris et que l’entraîneur national voulait juste être sûr que je garderais mon chemin. J’ai ensuite immédiatement pensé à appeler quelques internationaux (Dries Mertens, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini…) pour savoir ce qu’ils pensaient… »

Un temps sûr d’aller en Russie, puis incertain, Nainggolan a donc été définitivement fixé sur son sort sur les coups de midi hier. Un scénario qui lui encore plus mal, d’autant que le milieu va donc rater un deuxième Mondial consécutif après avoir été mis de côté au Brésil. « Je suis fatigué de toujours être vu comme un bad boy. Je veux être jugé sur ma performance et non sur ce que je fais en dehors du terrain. Allons-nous parler différemment de Maradona ? Je suis dans le livre des records. En tant que seul meilleur joueur qui n’a pas été autorisé à rejoindre le Coupe du Monde, et ce deux fois de suite. C’est tellement incompréhensible que je ne peux qu’en rire ». Un rire jaune toutefois.