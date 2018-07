Dimanche matin, au lendemain de l’incroyable performance de l’équipe de France face à l’Argentine (4-3), vous ne pouviez pas le rater. Placardé en une des médias, Kylian Mbappé a séduit tout le monde grâce à son formidable doublé inscrit face à l’Albiceleste. Alors, forcément, les Français ne rêvent plus que d’une chose : qu’il réserve le même sort à l’Uruguay vendredi prochain en quart de finale. Une prestation XXL que Florian Thauvin, grand ami du Parisien, avait commenté en calmant le jeu. En clair, le joueur de l’Olympique de Marseille a demandé aux observateurs de ne pas attendre des doublés de Mbappé à chaque match, soulignant la complexité des matches du Mondial.

Un aspect qui est d’ailleurs évoqué puisque le prochain adversaire des Bleus n’est pas vraiment du genre à laisser comme l’Argentine de grands espaces en défense. Libre de ses mouvements le tour précédent, Mbappé sait que l’arrière-garde charrua lui imposera un gros impact. Faut-il donc s’attendre au pire pour un Mbappé friand d’accélérations et de grandes chevauchées ? Interrogé en conférence de presse, Adil Rami a fait savoir que son jeune coéquipier avait les armes pour se défaire de la pression uruguayenne.

Mbappé aussi à l’aise dans les petits espaces

« C’est vrai que l’accélération de Kylian contre l’Argentine était assez impressionnante. Kylian c’est incroyable. Il nous a fait comme dans FIFA (le jeu vidéo), L1, accélération, joystick droit ! On ne peut plus rien faire. Il a compris qu’il est technique, talentueux. Face à n’importe quel défenseur du monde, s’il pousse le ballon sur 3, 4 mètres et qu’il accélère, ça va être dur de le rattraper. » Un optimisme que partage également Blaise Matuidi pour qui Mbappé n’aura aucun souci à évoluer dans des espaces qui s’annoncent plus réduits que face à l’Argentine.

« Pour le côtoyer au quotidien à l’entraînement, je peux vous dire que même dans les petits espaces, le petit est costaud, il est très dur à prendre au marquage. Il arrive justement à se déplacer même dans les petits espaces, il est très vif dans ses changements de rythme balle au pied et même dans ses appels de balle. Il peut être très intéressant là-dessus. Il est capable, même si l’Uruguay est une équipe rugueuse et qui laisse très peu d’espaces, de se faufiler. On a confiance. » Réponse vendredi soir.